Trajes de protección contaminados que acaban en la papelera en Salamanca

Los equipos de protección individual no son lavables ni reutilizables. No deberían serlo, en teoría. Menos aún cuando se ha tratado a un enfermo que ha resultado ser positivo por coronavirus. Desde la Atención Primaria de Salamanca se ha trasladado una queja a la Gerencia Regional de Salud: “¿Qué tenemos que hacer con los equipos de protección individual después de visitar a un paciente? ¿Por qué no se sigue la normativa de 1994 sobre residuos sanitarios?”.

En Sacyl les han dado la razón. No está claro en todas las provincias. “Algunos médicos hacen una visita a domicilio, salen de la casa tras ver al paciente y cuando se quitan el traje lo meten en una bolsa y se lo dan al familiar del enfermo para que lo tire a la basura, pero dejar en manos de una familia este material no es lo correcto”, apuntan. Se han dado también de casos en Salamanca de trajes de protección que han aparecido en papeleras, a la vista y a alcance de cualquier persona”. Sacyl está estudiando el caso y en breve podría anunciar nuestras instrucciones para que estos EPI se lleven a los centros de salud y se depositen en contenedores de reciclaje que se vacían periódicamente.