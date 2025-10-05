De la tradición a la innovación: Caixabank impulsa el futuro de Castilla y León

Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Castilla y León afronta un momento clave de modernización económica y social. En este proceso, CaixaBank se ha consolidado como un socio estratégico que combina liderazgo financiero, compromiso social y cercanía. No se trata solo de ser la entidad con mayor presencia en la Comunidad, sino de orientar esa posición hacia un acompañamiento útil, con soluciones adaptadas a cada sector y con la capacidad de llegar allí donde otros no llegan.

El respaldo a las empresas es una de las grandes palancas de transformación. En el primer semestre de 2025, CaixaBank destinó 832 millones de euros a financiar compañías de Castilla y León, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, a través de 3.320 operaciones. Esta financiación se concentra en proyectos que refuerzan la competitividad, digitalizan procesos e impulsan la internacionalización, asegurando que las pymes y medianas empresas de la región tengan acceso a recursos que les permitan crecer en un entorno cada vez más exigente.

Impulso al desarrollo regional

El sector agroalimentario, uno de los más representativos de Castilla y León, cuenta con un aliado específico: AgroBank. En 2024, esta línea especializada financió 2.220 millones de euros al sector agroalimentario de la Comunidad, un 19,8% más que en el ejercicio anterior. Su actividad abarca desde agricultores y ganaderos hasta cooperativas e industrias transformadoras, con productos a medida para cada eslabón de la cadena. AgroBank impulsa la modernización de explotaciones, apoya el relevo generacional y facilita el acceso a mercados exteriores, reforzando así un sector estratégico para la región.

El turismo, motor económico de Castilla y León, también se beneficia de este acompañamiento. CaixaBank colabora con bodegas, alojamientos rurales y empresas del sector que buscan modernizarse. La inversión se destina a la mejora de instalaciones, a la digitalización de la relación con el cliente y a estrategias de comercialización que permiten diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. El objetivo: consolidar un turismo de calidad que genere empleo y fije población en el territorio.

Las pymes, que constituyen la base del tejido económico regional, tienen en CaixaBank a un aliado estable. Además de soluciones financieras flexibles, la entidad ofrece programas de acompañamiento y herramientas digitales que facilitan el crecimiento y la internacionalización. El apoyo constante en el día a día permite que estas empresas ganen estabilidad y refuercen su capacidad de generar empleo, asegurando que Castilla y León no quede rezagada en un entorno global competitivo.

La formación y el empleo representan otra de las prioridades. Con CaixaBank Dualiza, la entidad impulsa la Formación Profesional Dual, un modelo que conecta centros educativos y empresas para que los estudiantes adquieran experiencia en sectores clave mientras completan su formación. En Castilla y León, la iniciativa en 2024 benefició a más de 700 jóvenes y contó con la colaboración de 200 empresas, generando una red que mejora la empleabilidad y refuerza la competitividad empresarial.

La sostenibilidad se ha convertido en otro eje central. La entidad financia proyectos de eficiencia energética, autoconsumo y reducción de emisiones, que reducen costes y posicionan a la Comunidad en la transición hacia una economía baja en carbono. MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha reforzado este compromiso apoyando la creación de 1.152 empleos directos en Castilla y León en 2024, un 21,5% más que en 2023, gracias a su apoyo a emprendedores y pequeños negocios.

Cercanía

La cercanía resume mejor que nada la diferencia de CaixaBank en Castilla y León. Con la red de oficinas más extensa de la Comunidad y con oficinas móviles que atienden a 619 localidades, la entidad garantiza acceso a servicios financieros allí donde otros no llegan. Esta presencia capilar asegura inclusión financiera y refuerza la confianza de clientes y empresas. En un momento en el que la competencia apuesta por modelos menos próximos, CaixaBank mantiene su apuesta por la atención directa y por impulsar el desarrollo económico en el entorno rural.

Mirando hacia adelante, la entidad plantea una visión clara: contribuir a que Castilla y León sea más competitiva, innovadora y sostenible. Ese compromiso implica trabajar con todos los agentes sociales y económicos, reforzar la formación y acompañar a los sectores que pueden marcar la diferencia en la próxima década. Y todo eso promoviendo a la vez el emprendimiento en las zonas rurales, con el fin de aprovechar la gran riqueza cultural, patrimonial y natural que atesoran y de paso a fijar la población en dichos entornos.

La experiencia acumulada y la capacidad de adaptación son la base de una estrategia que busca estabilidad y crecimiento a largo plazo.

En suma, CaixaBank ha demostrado que su compromiso con Castilla y León no es solo financiero, sino también social y humano, acompañando a las personas y a las empresas en cada etapa de su desarrollo.