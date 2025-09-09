El trabajo detrás de los cabezudos en primera persona: «Tenemos que hacer maravillas para cuadrar a la gente» El calor, las risas y la ilusión que viven quienes recorren las calles con los cabezudos, uniendo generaciones y despertando emociones en cada paso por la ciudad charra

Pocos personajes despiertan tantas sonrisas en las calles de Salamanca como los cabezudos. Detrás de cada gran cabeza hay una persona que vive la fiesta desde dentro. José Luis Pérez Fernández es uno de ellos. Cada año se pone el traje de payaso para recorrer la ciudad, perseguir niños, hacerse fotos y mantener viva una tradición que emociona a generaciones enteras.

El grupo de cabezudos de Salamanca sale en varias ocasiones a lo largo del año, especialmente en fechas señaladas como las Ferias y Fiestas de septiembre o durante el San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad. «Tenemos muchísimos seguidores. La verdad es que es uno de los días que más disfruta la gente dentro de la programación», asegura con orgullo.

«El día que nos ponemos los trajes es un día muy bonito y especial, porque te encuentras con muchísima ilusión, y encima la vas a repartir, a los niños… y no tan niños. Porque también hay mayores a los que les gustan los cabezudos», comenta José Luis Pérez mientras se coloca el traje de payaso.

Mientras las familias van acercándose al lugar, el grupo de cabezudos de Salamanca llega con media hora de antelación para poder vestirse y esperar a la charanga, listos para repartir ilusión. Pero la preparación comienza antes. «Somos catorce cabezudos y tenemos que hacer maravillas para cuadrar a la gente, porque somos muchos más que cabezas. Entonces hay que ir controlando quién sale hoy y quién al día siguiente», explica José Luis.

Ponerse la cabeza del cabezudo no es tarea sencilla: pesa mucho y siempre necesitan ayuda, así que se apoyan entre ellos. Pero uno de los factores más impredecibles es el clima.

«Siempre hay que estar pendientes del tiempo, porque si llueve no podemos salir, y eso no se sabe hasta el último momento. Es inviable organizarse por el calor, porque hoy puede hacer mucho y al día siguiente, frío. Y debajo del cabezudo siempre hace mucho calor. Eso es lo malo de los días calurosos: que después sudas bastante y no te lo puedes quitar», comenta el payaso.

Después de un largo recorrido por las calles de Salamanca, los cabezudos vuelven al lugar donde se disfrazaron para quitarse los trajes «Desde que salimos hasta que llevamos el cabezudo a su sitio es una de las cosas que más nos da pena, porque eso significa que hemos cumplido con el deber de hacer feliz a la gente», concluye el cabezudo.