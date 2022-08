Trabajar con Juancho Marqués, el sueño musical cumplido de un salmantino

Pocas personas pueden presumir de vivir de una de sus pasiones. La historia de Carlos Martín Martín es la historia que demuestra que, con esfuerzo y dedicación, todo llega. Este salmantino de 22 años lleva vinculado casi toda su vida a la música. Comenzó a empaparse sobre el tema siendo bien pequeño acudiendo a clases de violoncello. Y ahí empezó todo. Cuando tenía 10 años, le regalaron un Epiphone por sacar buenas notas, lo cual le motivó a ir al campamento de su escuela de música para empezar a ‘trastear’ con él. A partir de ahí, los proyectos musicales le vinieron rodados, pero, quizás, ninguno le resultará tan memorable, con todo lo vivido, como el hecho de que el rapero madrileño Juancho Marqués le propusiera unirse a su banda para acometer sus giras.

Después de haber afrontado conciertos como el que, recientemente, ha vivido en Toro, estando en este punto de su vida, cuando está viviendo su experiencia musical más increíble, le es imposible no acordarse de las que, en su día y ahora, fueron y son sus mayores inspiraciones. Por un lado, este bajista salmantino recuerda el momento exacto en el que empezó a estudiar con su maestro y pianista de Salamanca, Chema Corvo. “Chema fue el que más me motivó para estudiar y seguir tocando. Fue el que me animó para que me preparara las pruebas para entrar en el Superior de Jazz”, recuerda.

Para Carlos, que tuvo su primera oportunidad musical a los 16 años con una orquesta de Salamanca, sus inicios le sirvieron para aprender a trabajar en equipo, tal y como lo ha venido haciendo en los últimos meses junto a Juancho Marqués, con quien ha estado grabando su nuevo disco y con quien se encuentra de gira, lo cual le ha permitido mudarse a Madrid y que le ‘lluevan’ más ofertas de trabajo.

Este bajista charro, encasillado dentro del fusion y del jazz, sabe que, en un mundo como en el musical, siempre conviene trasladar, a través de las piezas, todos los conocimientos y recursos posibles, respetando el estilo y la sonoridad de los mismos. Con la influencia de grupos como ACDC o Red Hot, habiendo escuchado a distintos artistas como Snarky Puppy, Hadrien Feraud o Jaco Pastorius e inspirándose en profesores como Kin García, del Conservatorio Superior, comenzó a integrarse en el grupo de Juancho Marqués después de que su banda viniera a Salamanca y de que él acudiera a verles. Fue ahí cuando habló con el batería del grupo, Christian, con quien coincidió cuando estudiaba en A Coruña y cuando, después de haber subido algunos vídeos a sus redes sociales durante la cuarentena, contactó con el director musical, Gabriel Fernández, que le propuso trasladarse hasta los estudios en los que se estaba grabando el nuevo disco. Sin pensárselo, cogió su coche y se desplazó hasta allí, donde el propio Juancho Marqués le propuso unirse a la banda. “Personalmente, trabajar con un equipo así es una pasada. Esta experiencia está siendo increíble. El primer día que fui a verles aluciné. Iba con las expectativas de que no iba a ser mi estilo y al contrario. Disfruto mucho tocando los temas. La banda es genial y tenemos la suerte de contar con un equipo técnico que hace que las cosas funcionen como un reloj”, asegura.

Por el momento, después de acompañar a Juancho Marqués en su gira, Carlos Martín, que compagina su carrera musical con estudiar Biología en la Universidad de Salamanca, seguirá con proyectos como Coyote, en la ciudad, grabará con Juanito Makandé y perseguirá con ilusión el que ya es su mayor sueño a conseguir: maquetar su propio proyecto.