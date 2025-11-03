«Toymaker»: Salamanca se juega en 1911 Una empresa salmantina crea un videojuego para PC en el que se exploran ubicaciones emblemáticas de la capital como LA Cueva de Salamanca, el Puente Romano y el Mercado Central

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este lunes «Toymaker: Threads of Joy», un videojuego ambientado en la Salamanca de 1911 que combina historia, arte y turismo.

La iniciativa, desarrollada por el estudio salmantino Uprising Studios, cuenta con financiación municipal a través del Plan de Sostenibilidad Turística, y busca proyectar una imagen innovadora y cultural de la ciudad.

El alcalde, Carlos García Carbayo, destacó durante la presentación que este proyecto «resume dos de las señas de identidad de Salamanca: la ciudad del talento joven que innova y la Salamanca turística que enamora al mundo».

Subrayó que el videojuego «es una forma moderna y eficaz de promoción, especialmente entre el público joven», y agradeció a los creadores «haber puesto el talento charro al servicio de una obra artística que servirá también como escaparate internacional».

«Queremos que en Salamanca se hable más de videojuegos y de animación», añadió, recordando el impulso del hub internacional de innovación y videojuegos que se está desarrollando con apoyo de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, David Iglesias, director de arte del estudio, explicó que Toymaker es «una carta de amor a Salamanca», donde el jugador hereda una tienda de peluches y debe sacar adelante el negocio mientras descubre rincones emblemáticos como el Puente Romano, la Cueva de Salamanca o el Mercado Central.

«El juego combina referencias al art nouveau con el folclore salmantino, incluso con músicas tradicionales como la charrada o el pandero cuadrado de Peñaparda», detalló Iglesias.

El videojuego, que estará disponible en 2026 para PC, busca transmitir la esencia histórica y cultural de Salamanca a través de una experiencia visual y emocionalmente inmersiva.