El Tormes lanza la campaña #SácaloALaLuz para dar visibilidad al cáncer masculino La campaña se integra en una acción global llevada a cabo entre 47 centros que gestiona CBRE en España y Portugal

La Gaceta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:32

En El Tormes, centro comercial gestionado por CBRE, creemos que los espacios que gestionamos deben ser algo más que lugares de paso. Por ello, ponemos en marcha iniciativas de compromiso social como #sácaloalaluz, con la que queremos dar visibilidad al cáncer masculino, especialmente el de mama, próstata y testículos. Para ello, contamos con la colaboración de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer y el movimiento Movember.

Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca

El objetivo global de la asociación es involucrar a personas, empresas e instituciones para superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030 y reducir las desigualdades que provoca la enfermedad a través de la investigación, prevención y detección precoz.

Con respecto al cáncer masculino, la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca invita a todos los hombres a participar en la «Fiesta por la Salud Masculina», un evento dedicado a hablar de prevención y hábitos saludables en un ambiente distendido y amigable. La cita tendrá lugar el 20 de noviembre a las 20:00 horas en Las Cavas del Champán, situadas en Calle Palominos, 17. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un micro abierto para compartir testimonios, así como de música, photocall, regalos y un ambiente positivo para fomentar la conversación sobre salud masculina. Además, todos los participantes podrán llevarse un bonito pin y serán invitados a una sangría saludable.

Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer busca sensibilizar a los hombres sobre la importancia de la prevención y la adopción de hábitos de vida saludables, en un formato cercano y participativo.

Para informar y promocionar de todas estas acciones, la AECC de Salamanca dispondrá de una mesa informativa el próximo 17 de noviembre en el Centro Comercial El Tormes en horario de 17.30 a 20.30 junto a la entrada del supermercado.

Movimiento Movember

Contamos también con la colaboración y el apoyo del Movimiento Internacional Movember. Hace veintidós años, en Australia nació una idea audaz que encendió un movimiento que trascendería fronteras y cambiaría para siempre la cara de la salud de los hombres. El movimiento, conocido como Movember, unió a personas de todos los ámbitos de la vida, suscitando conversaciones importantes, recaudando fondos cruciales y rompiendo el silencio que rodeaba los problemas de salud masculina.

Desde 2003, ha desafiado el statu quo, ha impulsado la investigación en salud masculina y ha transformado la forma en que los servicios de salud llegan y apoyan a los hombres, abordando el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, la salud mental y la prevención del suicidio con una determinación inquebrantable.

Movember ha recaudado más de £945,8 millones para la salud masculina, gracias a una apasionada red de «Mos». Estos fondos críticos han permitido ejecutar más de 1.300 proyectos de salud masculina en todo el mundo, financiando algunos de los registros de cáncer de próstata más grandes, basados en las experiencias reales de cientos de miles de hombres. Desde que incorporó la salud mental y la prevención del suicidio en 2006, Movember ha enfatizado la importancia de mejores conexiones sociales, la detección temprana de una salud mental deficiente y cómo los profesionales clínicos pueden responder mejor a los hombres en situación de angustia. Quieren asegurar que un mayor número de hombres sepa qué hacer cuando surgen problemas de salud mental y que sus personas de apoyo estén mejor preparadas para intervenir cuando sea necesario.

Movember continuará siendo pionero en nuevas investigaciones, tratamientos de vanguardia y conductas saludables. También seguirá abogando por sistemas de atención sanitaria inclusivos y con perspectiva de género, adaptados a las necesidades únicas de hombres, mujeres y personas con diversidad de género de diversos orígenes culturales. Al hacerlo, esperan forjar un futuro donde se superen las barreras para una vida saludable, se eliminen los estigmas y donde todas las personas tengan una oportunidad equitativa de vivir una vida larga y saludable. Al mejorar la salud masculina, Movember busca generar un impacto profundamente positivo en las mujeres, las familias y la sociedad. Para obtener más información, visite https://es.movember.com/ .

En boca de sus representantes «Desde el movimiento Movember se enorgullece de contar con el apoyo de El Tormes. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital, sobre la mejora de la salud masculina, llegue a un mayor número de personas. Nos entusiasma que El Tormes, nos ayude a amplificar la concienciación e impulsar el impacto en toda la región.»

CBRE refuerza su compromiso con la salud masculina a través de la campaña #SacaloALaLuz

En el marco de nuestro programa estratégico Caring for communities desde CBRE impulsan durante el mes de noviembre una acción de concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestionamos en España y Portugal. Esta iniciativa, desarrollada por el área de Property Management, tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina.

La campaña, que se activa en centros comerciales y oficinas, incluye acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos, colaboraciones con entidades como la AECC y la participación activa de nuestros empleados, clientes y usuarios. Bajo el lema #SácaloALaLuz, buscamos generar impacto real en nuestras comunidades, promoviendo hábitos saludables y apoyando la investigación a través de donaciones locales y centrales.

Esta acción se enmarca en nuestra visión de un inmobiliario humano, sostenible y comprometido, donde la gestión de activos se convierte en una herramienta para transformar positivamente los entornos en los que operamos.