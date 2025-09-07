El Tormes facilita la vuelta al cole

Domingo, 7 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La cuenta atrás para el regreso a las aulas ya ha comenzado y en el Centro Comercial El Tormes todo está preparado para que las familias encuentren en un solo espacio todo lo necesario para empezar el curso con ilusión y sin complicaciones. Desde libros y material escolar hasta ropa, calzado, equipamiento deportivo y accesorios electrónicos, el centro se convierte en un aliado perfecto para el mes de septiembre.

En La Papelería de la Suerte los clientes pueden reservar sus libros de texto con descuentos del 5% y del 10%, además de adquirir material escolar adaptado a todas las etapas educativas. Para los más pequeños, tiendas como Toy Planet o Game ofrecen mochilas originales y divertidas, junto a otros complementos indispensables para el cole.

La moda juvenil y propuestas para todas las edades se pueden encontrar en firmas como Sfera, Dooers, Mayoral, Jack & Jones, Zara o United Colors of Benetton. En cuanto al calzado, destacan las opciones de Deichmann, Megacalzado, Dooers o RKS; mientras que en Décimas se pueden encontrar tanto mochilas como equipaciones deportivas.

La preparación de la vuelta al cole también incluye la salud visual, con la posibilidad de visitar General Óptica o Alain Afflelou, así como la tecnología y los accesorios móviles en La Casa de las Carcasas o Pretty Phone. Todo ello en un ambiente que invita a completar la jornada con una película de cine o una comida en los diferentes restaurantes del centro.

Speedcubing

Además de las compras, septiembre llega cargado de propuestas de ocio. Destaca El Tormes Open 2025 de Speedcubing, una competición oficial del cubo de Rubik que reunirá a participantes de todo el país el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. El evento contará con un máximo de 80 inscritos y la asistencia será gratuita para el público.

Horario apertura

El Centro Comercial El Tormesabre hoy domingo en horario especial, de 11:00 a 21:00 horas, con cines y restauración en horario habitual; y mañana, lunes, 8 de septiembre, festivo en Salamanca capital pero día normal en El Tormes, mantendrá su horario completo para compras y ocio, con restauración y cines.

Hay que destacar también los servicios que ofrece el Centro Comercial El Tormes para sus clientes como parking gratuito con puntos de recarga para vehículos eléctricos, localizador de coches en el aparcamiento subterráneo, baños familiares, aseos para ostomizados, sala de lactancia y conexión WiFi gratuita.