El Centro Comercial El Tormes ofrece ocio, compras y actividades para toda la familia.
El Tormes abre este lunes con horario especial e impulsa nuevas experiencias

El Centro acogerá actividades en los próximos días como los Encuentros Mastermind y Wipe Jump, el hinchable más grande del mundo, que ofrecerá más de mil metros cuadrados de diversión en su parking exterior

Domingo, 12 de octubre 2025, 05:00

El Centro Comercial El Tormes abre sus puertas mañana, lunes 13 de octubre, jornada festiva de apertura autorizada, con horario especial de 11:00 a 21:00 horas para los locales comerciales. Los cines y los establecimientos de restauración mantendrán, por su parte, su horario habitual.

Además, el centro continúa apostando por la accesibilidad y el bienestar de sus clientes con la reciente inauguración del primer aseo cambiador inclusivo de Salamanca, un espacio adaptado que se suma a otros servicios ya disponibles como el aseo de ostomizados, la sala de lactancia o los baños familiares. Todas estas instalaciones refuerzan el compromiso de El Tormes con la comodidad y la inclusión.

El Centro Comercial ofrece también aparcamiento gratuito, con puntos de recarga para vehículos eléctricos y un localizador de coches en su aparcamiento subterráneo, facilitando la visita y el tiempo de estancia de los usuarios.

Encuentros Mastermind

Entre las próximas actividades, destaca una nueva edición de los Encuentros Mastermind, que tendrá lugar el martes 14 de octubre, de 20:00 a 21:00 horas, bajo el título «Comunica para ganar: cada palabra cuenta». Esta sesión busca ayudar a los asistentes a mejorar su comunicación estratégica, ganar confianza y proyectar mensajes efectivos.

Wipe Jump es el hinchable más grande del mundo.

Wipe jump

Y para los más aventureros, Wipe Jump, el hinchable más grande del mundo, llegará al parking exterior del centro del 22 de octubre al 9 de noviembre. Más de mil metros cuadrados de saltos, carreras y pruebas imposibles garantizarán una experiencia de pura adrenalina y diversión.

Con todo, el Centro Comercial El Tormes es un espacio que combina ocio, compras y experiencias únicas para toda la familia.

El Tormes abre este lunes con horario especial e impulsa nuevas experiencias