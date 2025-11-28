Tierra de Sabor: la marca que impulsa el origen, la excelencia y ahora también el deporte español

EÑE Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:02 Compartir

Desde su lanzamiento en 2009, Tierra de Sabor se ha consolidado como una de las marcas de referencia en el panorama agroalimentario español. Impulsada por la Junta de Castilla y León, la enseña del corazón amarillo nació para visibilizar la excelencia de los productos de la comunidad y, con el tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un sello de prestigio, reconocido tanto por los consumidores como por la distribución y el sector profesional. Su trayectoria, basada en el rigor, la autenticidad y el compromiso con el medio rural, ha situado a Castilla y León como un territorio líder en producción alimentaria de calidad.

En esta nueva etapa, Tierra de Sabor refuerza su proyección nacional con un hito estratégico: convertirse en la «Despensa Oficial de la Selección Española de Fútbol». Este patrocinio, presentado en el mes de septiembre, constituye un salto cualitativo en la visibilidad de la marca, que asocia sus valores —esfuerzo, trabajo en equipo, excelencia y autenticidad— con los de uno de los símbolos deportivos más representativos del país. La colaboración con la RFEF permite que los alimentos acogidos al sello se vinculen a las selecciones masculina, femenina y sub 21, reforzando el mensaje de que la calidad y la nutrición de alto nivel son fundamentales para el rendimiento deportivo.

La alianza con la selección no solo amplía el alcance de la marca ante millones de consumidores, sino que refuerza su posicionamiento como referente de confianza y prestigio. Tierra de Sabor se vincula así a un ámbito donde la exigencia es máxima, poniendo en valor la solidez del sector agroalimentario de Castilla y León que trabaja cada día para ofrecer lo mejor a los consumidores de toda España.

Dentro de este universo, la provincia de Salamanca ocupa un lugar especialmente destacado. Su aportación al sello Tierra de Sabor es fundamental gracias a una diversidad agroalimentaria única, basada en un modelo productivo que combina tradición, innovación y un profundo arraigo territorial.

Los productos salmantinos autorizados por la marca se han convertido en embajadores de la calidad y, ahora, también estandartes de esta nueva etapa vinculada al deporte español.

Salamanca es sinónimo de excelencia. Productos amparados por figuras como la DOP Jamón de Guijuelo, la DOP Sierra de Salamanca, la DO Arribes, la Carne de Salamanca IGP, la lenteja de la Armuña IGP, o marcas de calidad como la Ternera Charra, los Ibéricos de Salamanca, el Garbanzo de Pedrosillo, el Queso Arribes o el Hornazo de Salamanca forman un ecosistema privilegiado dentro y fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, la provincia destaca igualmente por sus fabulosos alimentos artesanales, de consolidada reputación, así como por las mieles y una creciente oferta hortofrutícola. Todos ellos contribuyen a fortalecer la presencia de Salamanca dentro del sello y a consolidar su papel en la estrategia de promoción alimentaria de Castilla y León.

El impulso que supone el patrocinio deportivo se suma al objetivo principal de Tierra de Sabor: apoyar a las empresas, dinamizar el medio rural y consolidar una red productiva basada en la excelencia.

De este modo, la marca avanza en una etapa de mayor proyección y notoriedad, donde los productos de Salamanca continúan siendo un pilar clave en la imagen de calidad, confianza y sabor que define a Castilla y León dentro y fuera del país.

Tierra de Sabor

https://www.tierradesabor.es