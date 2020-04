Test 'made in Salamanca’ para hacer hasta 1.000 pruebas diarias de detección del COVID-19

Casi una veintena de grupos de investigación salmantinos están culminando el desarrollo de un método de diagnóstico de coronavirus propio para no depender de los kits comerciales. Se trata de una fórmula que aumentaría la capacidad de Salamanca para realizar cada día entre 500 y 1.000 pruebas PCR más de las que ya se hacen.

La propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, confirmaba ayer la noticia avanzada por este diario a finales de marzo: “Estamos desarrollando un kit propio que nos hará independientes de la industria y que está en fase de validación por parte de Majadahonda. Lo está haciendo la Universidad de Salamanca” , señaló la consejera.

No es exactamente un kit, apuntan desde la Universidad de Salamanca, sino “un método para realizar PCR en el que utilizamos diferentes reactivos comerciales y no depender de la casa comercial actual, porque si en un momento dejara de producir esos reactivos o no hubiera suficientes tendríamos problemas en todos los hospitales”.

Los investigadores salmantinos llevan semanas experimentando con diferentes reactivos que se pueden comprar en distintas casas comerciales hasta verificar que, en efecto, también sirven para detectar el COVID-19.

Este trabajo se ha realizado de forma conjunta con el servicio de Microbiología del Hospital de Salamanca, quien ha dado su visto bueno al nuevo método, pero todavía falta que el Centro Nacional de Microbiología del Instituo de Salud Carlos III -en Majadahonda- valide el procedimiento para ponerse en marcha.

“Se ha mandado toda la documentación y esperamos que este fin de semana o el lunes nos autoricen para empezar a realizarlo. Ya estaríamos para hacerlo, pero puede que nos soliciten unas muestras para validar ellos mismos que sí funciona”, señalan desde Nucleus, que es desde donde se coordina a todo el equipo de científicos.

El dispositivo organizado desde Salamanca cuenta con 17 equipos RT-PCR y ha movilizado a cinco servicios y 14 grupos de investigación. Junto al Banco Nacional de ADN se ha implicado al servicio de secuenciación, experimentación animal, la Unidad de Genómica del Centro de Investigación del Cáncer, el departamento de Fisiología y Farmacología, el Instituto de Neurociencias, Microbiología y Genética, Bioquímica y Biología Molecular, Medicina, el CIALE, el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, el IBSAL y el Instituto de Biología Funcional y Genómica.

Una previsión prudente de cuántas PCR podría realizar este ‘escuadrón’ de la investigación salmantina señala a 500 pruebas más al día, aunque no se confía en poder ir aumentando esta capacidad hasta cerca de un millar de test de detección molecular.