Terremoto de 2.2 a un paso de Salamanca Ha tenido lugar en la comarca de Vinhais, en Portugal, este martes

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:22

Un pequeño seísmo de magnitud 2,2 se registró este martes, 4 de noviembre de 2025, al oeste de la localidad portuguesa de Vinhais, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se produjo a las 21:04 hora local (20:04 UTC) y tuvo una profundidad nula (0 km), lo que indica que fue muy superficial.

El epicentro se situó en territorio portugués, cerca de la frontera con España, a unos 78 kilómetros en línea recta de Villarino de los Aires, aunque la distancia por carretera entre ambas localidades asciende a unos 163 kilómetros.

Este leve movimiento sísmico se enmarca dentro de la actividad habitual de baja magnitud que ocasionalmente se registra en la zona fronteriza entre Portugal y Castilla y León.

Aunque no es imposible, normalmente los terremotos por debajo de 2,5 solo son detectados por instrumentos, rara vez por personas.

El último movimiento sísmico que tuvo lugar en la provincia de Salamanca, fue en Cabezabellosa de la Calzada, el pasado 28 de septiembre, con una magnitud de 2.0 en la escala Richter, el cuarto este año, reflejando la escasa actividad sísmica que tiene lugar en este zona, a veces perturbada por los movimientos de la cercana falla Manteigas-Vilariça-Braganza.