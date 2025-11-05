Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La estrella roja marca el lugar exacto del terremoto. Instituto Geográfico Nacional

Terremoto de 2.2 a un paso de Salamanca

Ha tenido lugar en la comarca de Vinhais, en Portugal, este martes

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Un pequeño seísmo de magnitud 2,2 se registró este martes, 4 de noviembre de 2025, al oeste de la localidad portuguesa de Vinhais, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se produjo a las 21:04 hora local (20:04 UTC) y tuvo una profundidad nula (0 km), lo que indica que fue muy superficial.

El epicentro se situó en territorio portugués, cerca de la frontera con España, a unos 78 kilómetros en línea recta de Villarino de los Aires, aunque la distancia por carretera entre ambas localidades asciende a unos 163 kilómetros.

Este leve movimiento sísmico se enmarca dentro de la actividad habitual de baja magnitud que ocasionalmente se registra en la zona fronteriza entre Portugal y Castilla y León.

Aunque no es imposible, normalmente los terremotos por debajo de 2,5 solo son detectados por instrumentos, rara vez por personas.

El último movimiento sísmico que tuvo lugar en la provincia de Salamanca, fue en Cabezabellosa de la Calzada, el pasado 28 de septiembre, con una magnitud de 2.0 en la escala Richter, el cuarto este año, reflejando la escasa actividad sísmica que tiene lugar en este zona, a veces perturbada por los movimientos de la cercana falla Manteigas-Vilariça-Braganza.

