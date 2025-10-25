Un tercio menos de parados en solo un año: la EPA sitúa Salamanca en la mayor tasa de empleo desde, al menos, 2002 El INE apunta al pleno empleo en la construcción y rebaja a mínimos el paro en los servicios

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 06:15

Se ha batido el récord de trabajadores de las dos últimas décadas; se ha alcanzado la tasa de empleo (50,67%) más alta, al menos, desde 2002, y se ha producido un descenso de los parados hasta registrarse la segunda cifra más baja desde principios de 2008. La Encuesta de Población Activa (EPA) dibuja una importante mejora del mercado laboral de la provincia en el tercer trimestre de este año, que deja atrás el importante incremento del desempleo que se registró entre abril y junio. Frente a las subidas del paro tanto en España, en 60.100 personas, como en Castilla y León, en 3.600, en esta provincia se produjo un descenso del 10,8% respecto al segundo trimestre. Además, Salamanca fue la segunda provincia de toda España, solo por detrás de Ávila, en la que más se redujo el desempleo en los últimos doce meses, un 32,61%.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, que acaparan casi todo el periodo estival, el desempleo descendió en la provincia en unas 1.500 personas respecto a abril. Desde 2019, cuando la bajada fue de 2.300 parados, no se cerraba el tercer trimestre con una mejora tan significativa respecto al periodo inmediatamente anterior. La tasa de paro en Salamanca se situó en 7,82%, la segunda más baja desde finales de 2007, justo antes de la crisis económico-financiera y que solo supera a la registrada en los primeros meses de 2025. Conforme a la EPA, en los últimos doce meses un tercio de los salmantinos desempleados habrían encontrado ocupación, ya que de los 18.400 parados del tercer trimestre de 2024 se ha pasado a 12.400, una caída del 32,6%.

Por tercer trimestre consecutivo, los hogares con todos sus miembros en paro son menos de 5.000 en Salamanca. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se habría batido un nuevo récord en el número de ocupados. Son 146.700, la cifra más alta desde, al menos, 2002. Contrasta con los datos de la Seguridad Social. En estos tres meses los afiliados en la provincia no superaron los 132.150. Hay una diferencia de casi 15.000 personas en la que, además de los distintos métodos en la obtención de los datos, influye también el empleo sumergido que no está controlado por el INSS.

Es en la construcción donde menos desempleo existe. El INE contabiliza una población activa —personas que trabajan o buscan trabajo— en el sector de 8.400 personas que se corresponde con la cifra de ocupados, una realidad que casaría con los serios problemas que los empresarios tienen para localizar profesionales con los que cubrir sus vacantes. También en los servicios se desplomó el desempleo durante el verano. La encuesta contabiliza 4.200 parados en este sector, la cifra más baja desde que existen datos y que implica un descenso a casi la mitad (46%) en el último año. No ocurre igual en la industria, donde el desempleo ha aumentado por segundo trimestre consecutivo hasta multiplicarse por cinco el número de desempleados que había en el sector en el primer trimestre, al pasarse de 200 a un millar de parados. Y el sector primario, en la agricultura y ganadería, se mantiene estable respecto al segundo trimestre (400 parados), pero duplica el desempleo de hace un año.

No solo hay muchos ocupados en la provincia sino también muchas personas dispuestas a trabajar. La población activa, formada por 159.100 salmantinos, es la más elevada de la última década. No implica, sin embargo, un descenso de los inactivos. De hecho, aumentan significativamente los jubilados —en 4.300— y pensionistas y las personas dedicadas a labores del hogar —un millar más—, aunque se reduce el número de estudiantes, en 3.600.