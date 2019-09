“Tengo miedo a olvidarme de mis hijos”. El desgarrador testimonio de una salmantina con Alzheimer

Un diagnóstico de Alzheimer es un mazazo para cualquier persona, pero en su caso fue especialmente duro porque ya lo había vivido en su familia y sabía perfectamente lo que le va a suceder. “Sé lo que es eso y da mucha pena. Mi padre y mi madre estaban peor que yo y siendo más jóvenes. Hablabas con ellos y solo te cogían algunas palabras. Después de haber visto cómo quedaron mis padres, cuando me dijeron que yo tenía Alzheimer me quedé muy mal”, confiesa.

Lo sabe desde hace dos años, aunque ya lo venía intuyendo desde tiempo atrás. “Yo notaba que se me olvidaba dónde dejaba las cosas o dejaba a medias las tareas que estaba haciendo, pero ahora la verdad es que ya se me olvida todo”, asegura.

“Noto que esto va a más. Los recuerdos más antiguos los conservo mejor, pero poco a poco también desaparecen”

Vecina de Arcediano, tiene la angustiosa sensación de que cada vez que despierta la enfermedad le ha robado un nuevo recuerdo. “Veo que esto va a más. Los recuerdos más antiguos los conservo mejor que lo que he hecho hace un rato, pero poco a poco también me están desapareciendo”, lamenta.

Titubea en alguna respuesta, pero siempre acaba con una sonrisa. Sólo se le tuerce el gesto cuando habla de los recuerdos que —intuye que pasará— nunca querría perder: “Lo que más miedo me da es olvidar algún día a mis hijos”, responde mientras busca con fuerza la mano de Alberto. Un brillo húmedo aparece en sus ojos y continúa: “Gracias a Dios no los he olvidado, pero eso es lo peor que me puede pasar, porque mi madre ya no nos distinguía a unas de otras y...”, deja la frase en el aire, más por lástima que por falta de memoria.

La terapia en el Centro de Día de AFA le ayuda a mantener la actividad cerebral, tratar de frenar el deterioro cognitivo y que, en la medida de lo posible, pueda seguir llevando una vida normal. Hasta cierto punto lo hace, pero inevitablemente ‘el alemán’ -como se apoda coloquialmente al Alzheimer- está siempre ahí. “A veces estoy haciendo las tareas de la casa y si alguien me dice algo o me interrumpe se me va el santo al cielo y ya se quedan a medias porque no me doy cuenta de lo que estaba haciendo”.