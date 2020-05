“Temía por mi madre de 91 años”. El testimonio del capellán del Hospital que sufrió la COVID-19

Juan José Calles es un sacerdote cercano. De los que al salir de misa pregunta por los feligreses que han faltado. Sobre todo, los más mayores del barrio Vidal. Su compromiso va más allá de su parroquia y es uno de los capellanes del Hospital. Las primeras semana de marzo comenzó a ser consciente de “la gravedad” de la crisis sanitaria por su asistencia a los enfermos del Hospital. “Era consciente de que me podía contagiar”, asume. El 20 de marzo perdió el sentido del gusto y el olfato. No tenía más síntomas. Pero el 23 tenía que volver de guardia y era importante conocer su estado. “Llamé al médico de cabecera y me derivó inmediatamente a Urgencias. Estuve hasta las 4 de la mañana cuando me lo detectaron y quedé ingresado”, detalla.

En aquellos momentos de incertidumbre, los pensamientos eran para su madre con la que convivía. “Me preocupaba que se contagiara porque tiene 91 años, así que me aislé en la casa parroquial y vino una sobrina del pueblo a cuidarla una semana antes de que supiera que me había contagiado. Gracias a Dios es un milagro que mi madre no se contagiara”. También le llegaron las dudas sobre un virus desconocido. “Te hace sentir la vulnerabilidad de la existencia y pensé en los primeros momentos cuando no conocía el desenlace en la posibilidad de la muerte, aunque ha sido un contagio leve”, precisa.

Continuó en la casa parroquial un tratamiento que califica de “bastante duro” pero desde el primer momento pensó en que tenía que seguir con su actividad como sacerdote. “Yo tenía claro que quería seguir celebrando misas y empecé a hacerlo a través de Facebook en una pastoral de la oreja”, señala. De forma paradójica, empezó a encontrar más cercanía con sus feligreses, a pesar de la distancia. “Un fiel me pidió una exhortación y me dio la idea para poder seguir en contacto con ellos. Ha sido todo un descubrimiento”. Pronto, comenzó a hacer también el oficio de laudes, y a reunirse con los diferentes grupos parroquiales a través de la aplicación Zoom, de mucho éxito estos días con vídeo conferencias. Durante estos días está recibiendo muchas peticiones para que en las misas traslade oraciones por las familias con afectados por el coronavirus o aquellos que han perdido a parientes. “Me llaman para el acompañamiento espiritual y en estos tiempos de soledad agradecen las oraciones por los fallecidos”, explica.

Tras el periodo de aislamiento, Calles está a falta de recibir la última prueba que verifique su negativo para volver a su actividad como capellán en el Hospital. Sin ningún síntoma, ahora ve con perspectiva la enfermedad. “Mi COVID ha sido una caricia de Dios para experimentar el sufrimiento y poder rezar aún con más fuerza por aquellos que no han superado la enfermedad o los que están con ella en estos momentos”.