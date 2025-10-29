Tecnología al servicio de la salud: la transformación digital de los hospitales

EÑE Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:00 Compartir

En un mundo donde la innovación tecnológica avanza a pasos agigantados, el sector sanitario no se queda atrás. La empresa Beta Sánchez en su constante y continua evolución y adaptación, se encuentra realizando una transformación digital en hospitales públicos y privados, aplicando soluciones tecnológicas de vanguardia para garantizar un entorno hospitalario más seguro, eficiente y conectado.

Redes internas diseñadas para la eficiencia total

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación es el diseño y la implementación de redes internas robustas. Beta Sánchez está desarrollando infraestructuras de red que permiten la interconexión de todas las áreas del hospital mediante switches Alcatel de alta capacidad, asegurando una comunicación fluida entre las distintas áreas.

Especial atención se ha puesto en los quirófanos, donde se ha realizado todo el cableado estructurado y la instalación de switches especializados para garantizar que estén provistos de la más última tecnología. Esta infraestructura evita cualquier tipo de interrupción durante las operaciones, donde la estabilidad de la red es crítica para el éxito de los procedimientos médicos.

Conectividad sin límites WiFi AP´s Ruckus en todos los recintos hospitalarios

La conectividad es esencial en entornos hospitalarios modernos. Por ello, se están instalando antenas WiFi estratégicamente distribuidas para ofrecer cobertura total en cada rincón del hospital. Esta solución garantiza un acceso seguro y fiable a la red, incluso en entornos complejos o con interferencias, permitiendo que el personal médico, administrativo y los pacientes se mantengan conectados en todo momento.

Ciberseguridad avanzada SOPHOS: protección inteligente para entornos críticos

La seguridad digital es una prioridad importantísima hoy en día y más en el sector sanitario, donde la protección de datos sensibles es vital.

Beta Sánchez ha implementado un sistema de ciberseguridad de última generación, que cumple con los más altos estándares internacionales.

Esta herramienta permite un control exhaustivo de la red, ofreciendo una evaluación experta e independiente de las ciberdefensas existentes y proporcionando recomendaciones estratégicas para su mejora.

Este enfoque permite identificar puntos débiles en el entorno digital hospitalario, fortaleciendo la infraestructura frente a posibles ataques y garantizando la integridad de la información médica y administrativa.

Un enfoque estratégico para un futuro más seguro

Los servicios de Beta Sánchez no solo responden a las necesidades actuales del sector sanitario, sino que también anticipan los desafíos del futuro. Su enfoque estratégico en ciberseguridad y conectividad hospitalaria permite a las instituciones sanitarias operar con mayor confianza, eficiencia y resiliencia.

Gracias a su compromiso con la innovación y la excelencia, Beta Sánchez se posiciona como un aliado clave en la evolución tecnológica del sector salud, contribuyendo a mejorar la atención médica y la seguridad de los pacientes.

Beta Sánchez

Calle Olmos, 5

37005 Salamanca

923 12 50 80

www.betasanchez.com