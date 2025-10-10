Tebrio, la empresa salmantina que convierte insectos en soluciones sostenibles para el futuro

Viernes, 10 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Tebrio es una empresa pionera en el desarrollo de soluciones biotecnológicas basadas en el insecto Tenebrio molitor, y su actividad le ha posicionado como un referente internacional en innovación y sostenibilidad. Fundada en Salamanca en 2014 por Adriana Casillas y Sabas de Diego, la compañía centra su trabajo en la cría y transformación industrial del comúnmente conocido como 'gusano de la harina' para obtener ingredientes de alto valor destinados a la nutrición animal, la agricultura y la industria química. Su apuesta se plantea como respuesta a uno de los grandes retos globales: encontrar fuentes alternativas de proteína y materiales, respetuosas con el medio ambiente y capaces de integrarse en un modelo de economía circular.

Una visión innovadora del futuro alimentario

El núcleo de la innovación de Tebrio reside en la cría y procesamiento a escala industrial del Tenebrio molitor. A través de tecnología propia y procesos automatizados, la empresa logra transformar este insecto en una materia prima multifuncional para diversas industrias. De un solo cultivo se generan hasta cuatro productos diferentes: proteína de alta calidad, grasas de origen natural, un biofertilizante conocido como frass y quitina, un biopolímero con aplicaciones en sectores que van desde la medicina hasta la cosmética.

La innovación no se limita al desarrollo de ingredientes, sino que abarca toda la cadena de valor. Tebrio ha diseñado sistemas de producción que imitan el funcionamiento de la naturaleza: procesos con mínima generación de residuos y aprovechamiento integral de la biomasa. Esta visión la sitúa en la vanguardia del movimiento de proteínas alternativas, una de las áreas de investigación y aplicación más dinámicas en el ámbito global de la alimentación.

Tebrio ha desarrollado numerosos procesos de I+D propia y en sus instalaciones colaboran equipos multidisciplinares de biólogos, biotecnólogos o químicos. A partir de estos desarrollos, Tebrio no solo busca dar solución a problemas actuales, sino anticiparse a las necesidades futuras del mercado y a la creciente demanda mundial de proteína.

Sostenibilidad como pilar estratégico

La innovación de Tebrio no puede entenderse sin el compromiso profundo con la sostenibilidad. Su modelo de producción encarna los principios de la economía circular: aprovechar al máximo los recursos, reducir el desperdicio y ofrecer alternativas a productos intensivos en emisiones de carbono. La proteína de insecto que desarrolla la compañía se presenta como una alternativa real a la harina de pescado y a la soja importada, dos materias primas cuyo impacto ambiental es elevado tanto por las emisiones como por la presión sobre ecosistemas naturales.

El impacto positivo de esta sustitución es notable. La producción basada en Tenebrio molitor requiere mucha menos agua y tierra que los cultivos convencionales y no emite gases de efecto invernadero, al igual que tampoco emite amonio ni amoniaco. De este modo, Tebrio aporta una herramienta real para avanzar en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, más resilientes y menos dependientes de recursos escasos.

Otro aspecto clave es el frass, un biofertilizante totalmente natural que la empresa obtiene como subproducto. Este material mejora la calidad de los suelos agrícolas, fomenta la biodiversidad microbiológica y contribuye a reducir el uso de fertilizantes químicos. Con ello, Tebrio no solo ofrece ingredientes para la alimentación animal, sino también soluciones para una agricultura más ecológica y respetuosa con el entorno.

Impacto económico y social

El trabajo de Tebrio también entronca con la sostenibilidad desde un punto de vista económico y social. La empresa genera empleo en un sector altamente tecnológico, contribuyendo a dinamizar el tejido empresarial en regiones como Castilla y León, donde se ubica su sede. Al mismo tiempo, impulsa cadenas de valor más diversificadas, ligadas tanto a la industria agroalimentaria como a la biotecnología avanzada.

La apuesta por esta innovación sostenible proyecta a España como un actor relevante en el campo europeo de las proteínas alternativas. La aprobación de insectos como nuevo alimento en la Unión Europea refuerza aún más la posición de Tebrio, que ya figura entre las compañías mejor valoradas del sector a nivel internacional.

Un referente hacia el futuro

El valor de Tebrio radica en demostrar que es posible construir industrias enteras a partir de modelos circulares, sostenibles y tecnológicamente avanzados. Su visión integra ciencia, innovación e impacto ambiental positivo, abriendo nuevos horizontes para la forma en la que producimos y consumimos. Con cada proyecto y producto, la empresa pone de manifiesto que la solución a los grandes desafíos —alimentación de una población creciente, preservación de los ecosistemas, búsqueda de nuevos materiales— puede encontrarse observando y replicando los mecanismos más eficientes de la naturaleza.

Tebrio, empresa BCorp, miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas, trabaja con impacto positivo y está plenamente alineada con los ODS, impulsando sostenibilidad, innovación responsable y compromiso social global. En un contexto en el que la sostenibilidad ya no es solo una aspiración sino una obligación, Tebrio representa un modelo inspirador. Su capacidad de transformar insectos en recursos de futuro la convierte en un símbolo de cómo la innovación responsable puede ser la clave para responder a los desafíos globales sin comprometer el planeta.