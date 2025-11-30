TCUE: una estrategia clave para unir universidad, empresa y sociedad en Castilla y León La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, refuerza su ecosistema de innovación con el Plan TCUE 2024-2027

Presentación en la Universidad de Salamanca de la última edición de Prototipos Orientados el Mercado dentro del Programa TCUE.

La transferencia de conocimiento se ha convertido en uno de los pilares del desarrollo económico y social de Castilla y León. Desde hace más de quince años, el programa Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) impulsa la conexión entre el talento académico y el tejido productivo de la Comunidad. Lo que comenzó en 2008 como un intento de poner en valor patentes y resultados de investigación universitarios se ha transformado en un ambicioso sistema regional de innovación que involucra a las nueve universidades del territorio, a empresas de múltiples sectores, a administraciones públicas y a una ciudadanía cada vez más implicada en la ciencia.

Con la aprobación del Plan TCUE 2024-2027, Castilla y León renovó su apuesta por fortalecer la colaboración universidad-empresa-sociedad, en un contexto en el que la investigación, la digitalización y la innovación abierta se consideran motores imprescindibles para afrontar los retos económicos, ambientales y sociales del siglo XXI.

Qué es TCUE y cómo surgió

TCUE son las siglas de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, un programa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que busca que el conocimiento generado en las universidades se convierta en innovación real. El objetivo inicial, cuando nació en 2008, fue potenciar las patentes, la investigación orientada al mercado y la oferta tecnológica y científica de las universidades de la Comunidad.

El modelo se articula a través de la Red TCUE, integrada por las nueve universidades de Castilla y León (públicas y privadas), las Fundaciones Generales en el caso de las universidades públicas, la Consejería de Educación y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), que coordina la red.

Evolución del programa

El apoyo institucional ha sido constante. Entre 2008 y 2013, las actuaciones TCUE se desarrollaron bajo la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013 y la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2011, prorrogada hasta 2013. Aquellos primeros años marcaron el inicio de un proceso que, con cada nuevo plan, ha ido madurando hacia modelos de transferencia más complejos, participativos y orientados al impacto social.

Los primeros planes, desarrollados entre 2008 y 2014 (TCUE 1 a TCUE 5 ), permitieron crear estructuras básicas, profesionalizar servicios y acercar a investigadores y empresas. Cada fase tuvo un periodo de ejecución y financiación específico, muchos de ellos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos cinco ciclos sucesivos sirvieron para consolidar las Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC), crear mapas de capacidades tecnológicas universitarias, iniciar proyectos piloto de valorización y prototipos y estimular la relación con el tejido empresarial regional.

Tras la crisis económica, la Junta aprobó en 2015 un plan más ambicioso y de mayor alcance. Con más de 3,7 millones de euros para su primera fase y otros 3,9 millones para la segunda, ambos cofinanciados por el FEDER, este plan buscó revitalizar la colaboración universidad-empresa en línea con los nichos de especialización marcados por la RIS3 2014-2020.

Sus dos fases incluyeron nuevas herramientas para acercar la investigación a la empresa, generar prototipos orientados al mercado y promover la creación de spin-offs.

Aprobado en abril de 2018, el Plan TCUE 2018-2020 contó con más de 7,8 millones de euros. Fue prorrogado en 2020 hasta la entrada en vigor de la nueva RIS3 2021-2027 y supuso un salto cualitativo al incorporar mayor orientación a la internacionalización, refuerzo de la innovación abierta, impulso de actividades de emprendimiento académico y proyectos colaborativos con empresas y clústeres tecnológicos.

Con 7,1 millones de euros de presupuesto, el plan desarrollado entre 2021 y 2023 fue el primero plenamente alineado con la RIS3 2021-2027, centrada en digitalización, descarbonización y sostenibilidad. En septiembre de 2023, la Junta publicó su evaluación, tras un proceso participativo en el que intervinieron investigadores, alumnado, OTC universitarias y empresas.

Ampliar Presentación de proyectos por parte de estudiantes de grado y posgrado en el marco de este programa de transferencia de conocimiento.

Plan TCUE 2024-2027

Aprobado por la Junta el 9 de mayo de 2024 y dotado con 10 millones de euros, el Plan TCUE 2024-2027 es el programa más ambicioso hasta la fecha. Su diseño se basa en la evaluación exhaustiva del plan anterior, la participación activa de todos los agentes del ecosistema de I+D+i y la adaptación a los retos de la RIS3 2021-2027: digitalización, transición ecológica, cohesión territorial y sociedad del conocimiento.

El documento se concibe como una herramienta para fortalecer el ecosistema regional de innovación, movilizar talento y favorecer que el conocimiento se traduzca en mejoras para la economía y la ciudadanía.

Para su elaboración se celebraron cuatro mesas temáticas virtuales, con 187 participantes, sobre ciencia y sociedad, espacios de innovación, emprendimiento universitario y OTC, cuestionarios específicos para personal investigador, OTC y empresas y un análisis del contexto europeo, nacional y regional, incluyendo la Recomendación UE 2022/2415 sobre valorización del conocimiento.

El Plan parte de la premisa de que la innovación no puede entenderse solo como un proceso tecnológico. Las ciencias sociales, las humanidades y las artes también aportan soluciones clave para los desafíos actuales, que requieren enfoques interdisciplinares y nuevas formas de gestión, participación ciudadana y compromiso social.

En este escenario, las OTC actúan como catalizadores. Sus funciones incluyen gestión de licencias y propiedad industrial e intelectual, servicios de I+D+i, consultoría y transferencia, apoyo en el desarrollo de prototipos, pruebas de concepto y spin-offs y conexión con aceleradoras, clústeres y empresas.

Además, las universidades han asumido nuevas responsabilidades: fomento del emprendimiento, responsabilidad social, sostenibilidad y difusión científica. Hoy, la valorización del conocimiento es un objetivo estratégico para conectar investigación y sociedad, promover la innovación y generar impacto social.

Los cuatro ejes del Plan TCUE 2024-2027

El plan se estructura en cuatro ejes que integran doce actuaciones, cada una con objetivos específicos.

El EJE 1 agrupa actuaciones destinadas a mejorar la gestión y valorización del conocimiento como la modernización y profesionalización de las OTC, la promoción de resultados de investigación, creatividad, artes y humanidades y la gestión de activos intelectuales, que incluye programas de pruebas de concepto (PoC) y prototipos orientados al mercado.

El EJE 2 fortalece los lazos entre el entorno académico, empresarial y social a través de la movilidad con estancias y contrataciones de estudiantes e investigadores en empresas y ecosistemas sociales innovadores a través de alianzas público-privadas estables, y la Compra Pública de Innovación (CPI), con el acceso a proyectos disruptivos junto a empresas de vanguardia.

Por su parte, el EJE 3 fomenta el emprendimiento universitario a través de la Oficina del Emprendedor Universitario, como punto de conexión con empresas, Competencias emprendedoras, con formación basada en el marco europeo EntreComp y el Campus Emprendedor, con actividades de sensibilización, asesoramiento y apoyo.

Finalmente, el EJE 4 busca visibilizar la ciencia y abrirla a la sociedad, con la difusión social del conocimiento y ciencia abierta, la Escuela de Investigadores desde primaria a bachillerato y el Foro de Prospectiva Científica y Tecnológica, para anticipar nuevas tendencias y tecnologías emergentes.

Objetivos estratégicos del Plan TCUE 2024-2027

El programa fija una serie de metas para los próximos años:

- Generalizar la transferencia en todas las ramas de conocimiento.

- Reivindicar el valor del conocimiento como motor económico y social.

- Avanzar hacia la Investigación e Innovación Responsable (RRI).

- Potenciar la interdisciplinariedad y los laboratorios de co-creación.

- Impulsar la movilidad entre universidad, empresa y sector público.

- Crear ecosistemas sociales innovadores que atraigan y retengan talento.

- Extender la cultura del acceso abierto y la ciencia ciudadana.

- Desarrollar estrategias de gestión de activos intelectuales.

Fomentar competencias transversales como creatividad, pensamiento crítico y emprendimiento.

De este modo, el Plan TCUE 2024-2027 no solo busca impulsar la economía y la transferencia tecnológica. Su misión es más amplia: construir una sociedad del conocimiento más fuerte, participativa e innovadora.

Al abrir la ciencia a la ciudadanía, promover vocaciones científicas, fomentar el emprendimiento responsable y anticipar tendencias tecnológicas, Castilla y León se posiciona como una región que apuesta por un desarrollo sostenible basado en la innovación.

El reto ahora es continuar profundizando en estas líneas de acción, garantizar la colaboración entre todos los agentes del ecosistema y reforzar la conexión entre universidad, empresa y sociedad.