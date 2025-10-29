Tariq, de una semana en patera a la esperanza en Salamanca: «Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia» Es uno de los 25 alumnos del curso de «Mantenimiento de edificios e instalaciones» del programa Laboris Helmántica

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Tariq Prahim tiene 23 años y llegó a España hace poco más de un año tras una travesía en patera desde Mauritania. «Estuvimos seis días en el mar. Éramos 65, pero uno murió de hambre y de frío», recuerda en voz baja.

Su país, Mali, lleva tres años en guerra. Allí no veía futuro, así que trabajó un año para poder pagar el viaje. Tras pasar por El Hierro, Tenerife, Madrid y León, Tariq recaló en Salamanca. Aquí ha encontrado, dice, «una nueva oportunidad».

Tariq es uno de los 25 alumnos del curso de «Mantenimiento de edificios e instalaciones» del programa municipal Laboris Helmántica. «El curso me ha ayudado mucho, no solo para trabajar, también para mejorar mi vida personal», asegura.

Su esfuerzo ya tiene recompensa: acaba de ser seleccionado para trabajar en una empresa del polígono de Los Villares, dedicada a la instalación de puertas automáticas. «Estoy muy contento. Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia», afirma con una sonrisa tímida.

