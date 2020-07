Tan rotos y tan enteros. Los rostros de la ELA en Salamanca

Ruth Martín: “La ELA es un duelo continuo porque hay pérdidas constantes: movilidad, autonomía, etc.”

El médico ‘prescribió’ a Amelia que saliera a caminar pese a la orden de confinamiento. La catedrática ha podido pasear y saborear el paisaje de ‘su’ bosque de La Aldehuela. Solo rodeada por árboles, un par de cigüeñas y, de vez en cuando, la Policía. “El primer día me pararon, les enseñé el informe médico y me dijeron que me cuidara muchísimo. Han sido muy cariñosos”, asegura.

El diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica coincidió con la declaración del estado de alarma. Un doble encierro para los enfermos de ELA. “Ruth vino a verme a casa y me debió encontrar bastante tocada. Me animó a luchar con fuerza y propició una iniciativa excepcional que consiguió sacarme del hoyo: solicitar a mi médico de cabecera un informe autorizando el abandono del aislamiento”, explica Castresana.

Amelia Castresana: “Puede parecer una barbaridad, pero me siento feliz... entre Comillas”, dice con un guiño lingüístico

Entre policías y guardias civiles corrió la voz de aquella mujer con tanto charm que paseaba casi todos los días por el bosque de La Aldehuela: “Una tarde oí a mi espalda el coche de la Policía y una voz que decía ¡profesora Castresana! Era un agente al que yo había dado clase, le habrían hablado sus compañeros y se acercó a saludarme, decirme que lo sentía mucho... Quedó sorprendido al verme así”. “Ya noto que la gente me mira por la calle porque tenemos una forma de andar... llamémosla estrambótica: arrastramos los pies y abrimos como un ángulo al moverlos”, reconoce. Esa limitación a la hora de mover las extremidades inferiores le ha causado ya más de un susto: aparatosas caídas que le duelen más en lo emocional que en lo físico: “Viéndome de cerca noto que es un drama para mi familia. Están pendientes de que no me caiga, de que no me hunda en el aspecto psicológico... Sufren por mí y quieren que me estimule”. Tiene intención de hacerlo. Está decidida a iniciar el próximo curso, aún sin tener muy claro cómo llegará a la tarima, pero con la certeza de que no se rendirá. “Habrá que improvisar para ver cómo me siento físicamente. Acabo de escribir mi último ‘librito’ sobre silencios y desigualdades de la mujer y estoy empezando a preparar una novela histórica sobre los tiempos republicanos y el comienzo del Imperio Romano.

La catedrática ha regresado a su edén cántabro de los veranos. Dice que el mar le hace ver las cosas de otra manera. Todo es más luminoso. “Después de este diagnóstico mucha esperanza de vida no tengo, pero estoy aquí y quiero disfrutar al máximo porque a lo mejor es mi último verano comillano. Parece una barbaridad, pero en verdad me siento feliz... entre Comillas”, confiesa con un guiño linguístico.

De un aula a otra. Adolfo Vicente bromea asegurando que ya está cursando “segundo de la ELA”, pero que tiene la firme intención de “ser repetidor de curso y que la carrera sea lo más larga posible”.

Como le sucede a muchos afectados por esta enfermedad, tienen una entereza sorprendente para alguien con un mal sin cura. “Los enfermos de ELA tenemos un gen especial y común, pero si nos quitan ese espíritu no nos queda nada. La movilidad ya la perdí, si además pierdo el positivismo...”, deja en el aire.

Este exmecánico también comenzó con un problema en el pie al que no le dio importancia. “Empecé con un pie y ahora estoy en silla de ruedas. No puedo andar y los brazos también están debilitados. Lo justo para manejar el joystick de la silla”.

En su boca hay elogios y reproches. En el capítulo de ‘peros’ afirma que “hubiera agradecido recibir la noticia del diagnóstico con otras palabras” menos crudas. En el de agradecimientos se repite el nombre de Ruth Martín. “Sinceramente, no me imagino pasar por todo esto sin el trabajo de Ruth. Te hace ver la vida de otra manera. Todos llegamos aquí igual: con un puzzle embarullado en el que solo vemos lo negativo, pero el trabajo de los psicólogos nos sirve para ver que no todos evolucionan igual, que cada persona es distinta y que hay que disfrutar de cada día” . Como canta Leiva: “Como si fueras a morir mañana”.