La Tahona Cántabra endulza el Mercado Medieval de La Vaguada de la Palma

Hasta el próximo 14 de septiembre, los visitantes del Mercado Medieval de La Vaguada de la Palma podrán disfrutar de los mejores productos de la Tahona Cántabra.

En su obrador, esta familia repostera apuesta por materias primas de proximidad y de máxima calidad, como harinas sin refinar, mantequilla, huevos camperos y frutas naturales. La elaboración sigue un método artesanal con fermentaciones lentas de al menos 12 horas, lo que garantiza un sabor auténtico y una textura inconfundible.

Entre sus especialidades destacan los sobaos de mantequilla, las quesadas y las rosquillas de anís, estas últimas se elaboran en el propio Mercado Medieval. Además, venden distintas empanadas como las rellenas de pollo a la carbonara, y dulces más modernos, como las palmeritas de galleta Lotus.

La Tahona Cántabra ha logrado llevar sus productos por toda España gracias a su participación en mercados medievales y temáticos, convirtiéndolos en un escaparate perfecto para su repostería tradicional, similar a los dulces de convento. Los visitantes también pueden degustar croissants, magdalenas, tartas de hojaldre y crema.

Este negocio artesanal, que tiene su origen en la pequeña aldea de Pomar de Valdivia, en la sierra palentina cerca de Cantabria, ha pasado de generación en generación, manteniendo una tradición repostera que mezcla historia y novedad. Al frente de este negocio familiar están Alberto Martínez, Mª del Mar Celador y su hija Sandra Martínez, quienes han convertido el obrador en un referente de la repostería artesana.