Es el presidente del sindicato médico más importante del país , pero el virus ya ha demostrado que no respeta jerarquías. Tomás Toranzo reconoce que se ha llegado a sentir “casi más allá que para acá” durante alguno de sus 11 días de ingreso en el Hospital de Salamanca. “Cuando ves que no respiras bien y que con los días no mejoras... Pues sí, te piensas lo peor”.

Toranzo comenzó con “malestar general, dolor de espalda y muscular y, a partir del tercer día, fiebre alta”. Estaba convencido de que era positivo y de que se contagió en Madrid, pero no le hicieron la prueba. “Como seguía empeorando, y tras mucho discutir, me hicieron la prueba, pero sabía que iba a salir negativa porque no introdujeron el bastoncillo hasta el fondo de la fosa nasal”.

Siguió en casa, pero auscultado por un familiar detectaron ruidos en la respiración. En el Hospital le realizaron una placa que ya anunciaba lo que había dentro. Segundo test –positivo-, segunda placa –preocupante- y hospitalización inmediata. “Los intensivistas han estado un par de días dudando si me metían en UCI o no. Yo sabía que la cosa iba mal porque al principio pude ver mis placas. Luego ya, casualmente, dejé de poder verlas”, explica el doctor.

Aunque prefiere no cantar victoria aún, reconoce que ha sacado algo positivo del contagio. “Haber perdido seis kilos, que no me vienen mal” y la experiencia del trato recibido en planta: “Es exquisito cómo te tratan. Siempre con una sonrisa a pesar de que, lo sabemos, no son las mejores condiciones porque un dia venían con un traje de un tipo, luego otro diferente. Entre ellos van distintos...”

Le queda una queja hacia lo más alto y es la convicción de que él ha contagiado a más personas. “Esta política de restringir tanto los test ha hecho que yo pueda haber contagiado a otras personas”.