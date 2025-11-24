«Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir» A sus 32 años, Laura recorre distintas ciudades españolas sobreviviendo con el Ingreso Mínimo Vital y lo que consigue tocando la flauta en la calle, durmiendo en su coche junto a su perra Luna

Laura, junto a su inseparable perra, en una de las calles del centro de Salamanca.

M. B. Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Después del paso de la borrasca 'Claudia', que dejó durante días un ambiente desapacible, viento y humedad, Salamanca ha entrado ahora en un periodo de frío. Las temperaturas nocturnas han descendido de manera brusca y, aunque ya no llueve, el clima sigue siendo muy duro para quienes viven en la calle o dependen de espacios improvisados para pasar la noche. Entre ellos está Laura, una mujer de 32 años que estos días duerme en su coche junto a su perra Luna.

Laura es de Hungría, y aunque vive habitualmente en Extremadura, se desplaza con frecuencia por varias ciudades españolas. «Vengo a veces, ahora he venido para una semanita», explica. Su vida consiste en ir, volver y adaptarse a lo que va encontrando en cada lugar. Salamanca es una de las ciudades que suele visitar cada cierto tiempo.

Durante años, su principal forma de ingreso ha sido tocar la flauta en la calle. Es un trabajo que depende del clima, del turismo y de la presencia de gente en la vía pública. Con el frío de noviembre, eso prácticamente desaparece.

«Normalmente yo tocando con la flauta, pero como ya hace frío, pues ya no. Los dedos se quedan ahí», comenta mientras hace el gesto de manos rígidas. En verano, la situación cambia y suele tocar durante horas, pero ahora es mucho más difícil obtener algo de dinero.

Además de lo que consigue en la calle, Laura cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que cobra junto a su pareja. «Mi pareja está enfermo y cobramos el mínimo vital porque no puede trabajar», explica. Su pareja permanece en Extremadura, donde ambos residen cuando Laura no está de viaje.

Cuando se le pregunta dónde duerme, Laura lo explica sin rodeos: «En mi coche, sí.» No lo dice como queja, sino como un hecho que ya forma parte de su rutina. Su vehículo cumple la función de casa móvil, refugio nocturno y espacio para mantener sus pocas pertenencias. Con el frío reciente, dormir allí resulta cada vez más complicado. Aun así, es el lugar donde se siente más segura.

Luna, su perra, va siempre con ella. Para Laura, es parte fundamental de su vida. «La perra no es solo compañía; también aporta seguridad, calor y estabilidad emocional«, añade.

Laura ya ha utilizado recursos sociales en el pasado. De hecho, cuenta que vivió una temporada en el albergue de Cruz Roja. «Aquí estuve unos años antes, en el albergue de Cruz Roja», recuerda. Sin embargo, prefiere dormir fuera salvo en situaciones de necesidad.

«Si hace falta, entro para ducharme o cuando hace frío. Me gusta más dormir al aire libre«, comenta.

Conoce también otros recursos: Cáritas, otros albergues y centros de acogida. «Conozco muchas ciudades por aquí cerca y casi toda España. En todas las ciudades más grandes hay sitios de acogida o albergue», explica. Su experiencia recorriendo distintas zonas del país le ha permitido saber dónde acudir según la ciudad y la situación climática.

Laura tiene una hija pequeña, nacida en Extremadura. Ese dato es uno de los que más humanizan su situación. «Cuando no estoy en la calle, estoy en casa cuidando a mi hija», dice. Y lo afirma con la naturalidad de quien combina dos vidas paralelas: la de madre y la de buscavidas que se mueve entre ciudades para sostener económicamente a su familia.

También su pareja es de Hungría, y juntos intentan mantenerse en un equilibrio difícil entre la enfermedad, el cuidado de la niña y la necesidad de generar ingresos. «Cobramos el mínimo vital… y además lo que conseguimos en la calle«, asegura.

La forma de vida de Laura es móvil. Va a ciudades donde sabe que puede conseguir algo durante unos días y regresa a Extremadura para cuidar de su hija y acompañar a su pareja. Su coche es su medio de transporte y su alojamiento. No dramatiza su situación; la explica tal cual es. Más bien vive adaptándose al día a día. «Es una manera de vivir», resume.