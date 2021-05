El fin del estado de alarma y, sobre todo, del cierre perimetral de las comunidades, ha impulsado a algunos negocios salmantinos a abrir sus puertas tras meses cerrados por culpa de la pandemia.

Es el caso de Juan Carlos del Val, que subió la persiana de su negocio esta semana por primera vez en los últimos 15 meses. Más de un año sin actividad en el que ha tenido que sacar a su familia adelante trabajando como camarero. Después de 22 años en el sector de las agencias de viajes ha cerrado una de sus dos oficinas y su mujer ha tenido que buscar trabajo como comercial en una compañía eléctrica. Lo primero que hizo tras subir la trapa fue cambiar el escaparate, con las ofertas de viajes del año pasado. “Han entrado conocidos y ves que algo se mueve, por lo menos te sube la moral”, explica. Ha empezado a contratar viajes a Benidorm y vuelos con la nueva compañía que opera desde Matacán para volar a Mallorca. “He hablado con clientes, pero alguno ya me ha dicho que no podrá viajar porque tiene que ayudar económicamente a sus hijos”, comenta Juan Carlos.

Su peor momento hasta ahora fueron los primeros meses de cuarentena, cuando tuvo que solucionar problemas de clientes que habían viajado a Italia el 5 de marzo. Después llegó el aluvión de cancelaciones de vuelos y reservas, devoluciones y bonos por la cuarentena. “Me salieron llagas en las manos del estrés”, confiesa. “Como todo esto no se resuelva antes de julio, no veo la continuidad del negocio”.

El hotel de Helena Lorenzo abrió sus puertas el lunes pasado y desde este fin de semana empieza a trabajar en el comedor y los jardines. “Llevábamos cerrados desde marzo del año pasado. Intentamos abrir en agosto y septiembre, pero no funcionó y tuvimos que cerrar. Entonces las reservas no llegaron al 7%”, recuerda.

Ahora se lanza a retomar la actividad “porque si no estás abierto no tienes el pulso de lo que realmente funciona y lo que no”. Confiesa que su empresa no está endeudada y tenía “cierto colchón”, pero con las puertas cerradas “no sabes lo que pide el mercado”.

“El detonante para abrir ha sido el fin del estado de alarma y del cierre perimetral. Hasta ahora nadie nos imponía el cierre, pero nos vetaban la llegada de clientes”. Esta nueva etapa la afronta con ganas, muy ilusionada y con la mente abierta a cambios de última hora, “a trabajar de otra manera porque entendemos que la sociedad ha cambiado”. Para retomar el trabajo ha sacado a 14 personas de su plantilla del ERTE. La empresa tiene tres hoteles, pero el resto seguirán cerrados hasta junio, cuando acaben las mejoras.

“Son más de 50 familias que de una manera u otra son nuestra familia, algunos trabajadores me han visto nacer. Tenemos responsabilidad como empresa y como salmantinos. Sin hoteles los visitantes no va a venir, somos la herramienta para traer al turista”, insiste la empresaria. Lo primero que va a hacer es modificar los jardines e instalar una carpa porque la gente demanda exteriores y quiere darles seguridad. “También hemos formado a nuestros trabajadores en hostelería segura para dar más confianza”.