Subida media de 530 € al año para los 54.500 jubilados de Salamanca desde enero

Carlos Rincón Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

En torno a un 2,7 %. Es la subida de las pensiones que aplicará el Gobierno de España a partir del próximo enero a los 83.551 salmantinos que las cobran. Así se desprende del dato adelantado del Índice de Precios de Consumo que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que, conforme a la fórmula de revalorización de la Ley de reforma de las pensiones la referencia para la subida de estas prestaciones es el IPC interanual promedio del periodo de diciembre del año anterior y noviembre del actual. El incremento será ligeramente inferior al del ejercicio actual. En 2025 se aplicó un 2,8 %, muy por debajo del 3,8 % y 8,5 % de los dos años anteriores. No obstante, hasta el 12 de diciembre no se conocerá el dato definitivo del IPC, que será el que aplique el Ministerio de Inclusión.

Para una pensión media de jubilación en Salamanca, que asciende a 1.401,75 euros al mes, la revalorización del 2,7 % supondrá de media casi 530 euros más al año, o lo que es lo mismo, unos 37,85 euros más al mes (14 pagas). Son 54.577 los salmantinos que cobran esta prestación contributiva, con lo que, la subida conllevará que el coste de las pensiones en Salamanca se eleve en casi 29 millones de euros al año.

En el caso de quienes perciben una prestación por viudedad, 19.872 salmantinos con una nómina media de 894,6 euros, ingresarán en 2026 una media de 338 euros más al año, lo que equivale a 24,15 euros en cada nómina mensual. En el caso de quienes cobran del Estado por una incapacidad permanente, que en la provincia son casi 6.000 personas, la subida media rondará los 430 euros al año, 31 al mes.

El impacto de esta subida para los 83.551 pensionistas salmantinos supone que las arcas estatales desembolsarán anualmente casi 39 millones de euros más que en este año, en el que las pensiones contributivas de la provincia «costarán» al erario público 1.442 millones de euros.

La pensión media que cobran los salmantinos sigue estando por debajo de la nacional. Frente a los 1.316,69 euros que se cobran de media al mes en el conjunto de España, en esta provincia se perciben 1.232,88, casi 84 euros menos. Esta diferencia radica principalmente en la abultada diferencia que existe en las prestaciones por jubilación. Los salmantinos que la cobran ingresan una media al mes de 1.401,75 euros, casi 110 menos que la media nacional.