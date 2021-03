Suben los pacientes poscovid en el Hospital de Salamanca que tienen problemas para recuperar el olfato

Cada vez son más las consultas de Otorrinonlaringología que reciben a pacientes con serios problemas para recuperar el olfato después de haber superado el coronavirus. Son personas que, en algunos casos, llevan bastantes meses sin oler con normalidad y que -advierten los especialistas- podrían llegar a perder este sentido de forma definitiva, por lo que se recomienda poner el caso en manos de especialistas.

La jefa de la unidad de Patología Nasosinusal, María Gil Melcón, confirma: “Hablamos de una pédida de olfato que puede alcanzar los seis meses -el 80% lo recuperan al cabo de dos meses-, aunque nosotros no lo damos por perdido hasta que pase un año. Después de doce meses es realmente difícil que se pueda recuperar. A diferencia de otros problemas, en los que puedes utilizar corticoides, por ejemplo, aquí no hay nada que puedas administrar”.

El problema radica en el tipo de lesión que produce el coronavirus y que nada tiene que ver con las pérdidas de olfato que se padecen en otras situaciones. “Hay gente que pierde el olfato por una poliposis, que es un problema inflamatorio, pero cuando el pólipo se desinflama vuelven a oler correctamente. En cambio, el COVID afecta a las fibras nerviosas. La nariz está bien y no aprecias nada cuando la exploras., pero destruye esas terminaciones olfativas. Esto puede suceder con la gripe, por ejemplo, pero gripe hay muchísima menos que covid. Ahora, al haber tanto coronavirus, aunque solo le sucediera a un 20% de los casos ya sería muchísima gente”, explica la doctora Gil.

Las formas en las que el virus afecta al sentido olfativo son varias en cantidad y calidad. “Te puede dejar a cero, no oler absolutamente nada, y también puede hacer que las cosas te huelan a lo que en realidad no huelen”, señalan desde el Hospital de Salamanca. Muchos de los pacientes covid reportan que las cosas más normales le huelen y le saben mal. “Hay una relación directa entre el gusto y el olfato. Mucha gente cree perder propiedades gustativas que son en realidad olfativas. Parte del olor de lo que se come va hacia la parte de atrás, donde se huele y se detectan sabores”.

El olfato es un sentido que no se valora en su justa medida hasta que se echa de menos. “La gente llora cuando se da cuenta de que necesita recuperarlo”, afirma la rinóloga María Gil. “Es importante para la comida, lógicamente, pero también para las relaciones personales. Incluso es determinante como señal de alarma para detectar tóxicos, humos...”, enumera.