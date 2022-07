‘Subasta’ entre las empresas salmantinas por la falta de trabajadores

El mercado laboral salmantino está viviendo dificultades desconocidas para muchos sectores. La falta de trabajadores para determinados negocios, como la hostelería y la construcción, ha provocado situaciones en las que las empresas buscan en las plantillas de otras cubrir los huecos que tienen, lo que ha desatado una auténtica “subasta” por los trabajadores, según define el presidente de la asociación de hostelería de Salamanca. El problema viene cuando esas marchas inesperadas provocan que la empresa que las sufre vea afectada su actividad, algo habitual este verano en la construcción, denuncia Aescon.

Los últimos meses han evidenciado un fuerte aumento de la contratación que ha colocado la cifra de cotizantes a la Seguridad Social por encima de las 124.000 personas en la provincia, cifra que no se alcanzaba desde 2008. El crecimiento ha sido generalizado en todo el país, como demuestra la cifra récord de afiliados en España, que en junio ha marcado 20,3 millones. La buena situación del mercado laboral se ha traducido en que hay menos desempleados. Además, una parte de los parados muestra escasa predisposición a trabajar en determinados sectores por sus especiales condiciones, como la hostelería por los horarios o la construcción, marcada por lo que le sucedió en la anterior crisis.

La combinación de estos factores ha desembocado en que las empresas, en lugar de acudir a personas desempleadas, hayan decidido recurrir a trabajadores de otros negocios para completar sus plantillas. En el caso de la construcción, Aescon denuncia que este comportamiento es propio de empresas que llegan de otras provincias y que han obtenido alguna obra en Salamanca. “Entre las salmantinas existe un pacto no firmado de no quitarse empleados, pero las de fuera no lo respetan”, afirma Manuel Prieto, presidente de la asociación Aescon.

Las consecuencias en el ritmo de trabajo son inmediatas. “De repente te encuentras sin la plantilla completa y eso afecta a las obras, que han de paralizarse o cuyo ritmo se ralentiza hasta poder incorporar los profesionales que faltan”, explica. El problema es mayor ya que la principal carencia del sector es la falta de oficiales, trabajadores con experiencia y responsables generalmente de las tareas más complicadas. “Es la ley de la selva, no hay ningún código ético”, afirma Manuel Prieto.

La hostelería también sufre una campaña de verano atípica por la falta de trabajadores. El presidente de los hosteleros salmantinos, Jorge Moro, recuerda que otros años la mayoría de negocios mantenían la misma plantilla desde que comenzaba la temporada estival hasta que terminaba. Sin embargo, en 2022 no está siendo así. “Hay muchas bajas porque llega otro establecimiento que ofrece a un empleado mejores condiciones y se va. Ahora mismo existe una subasta de trabajadores. Hay casos de personas que, tras negociar con ellas, el día que van a firmar el contrato avisan de que lo rechazan porque les han ofrecido algo mejor”, afirma.