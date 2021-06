Suárez-Quiñones, en el Foro GACETA: “Se deben impulsar actividades económicas buscando el equilibrio entre conservación y aprovechamiento”

El consejero de Medio Ambiente y Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, protagonizó este martes el Foro GACETA de Medio Ambiente sobre “Patrimonio natural y sostenibilidad” donde se mostró orgulloso del patrimonio natural, recursos y biodiversidad de Castila y León, referente en Europa, insistió en los desafíos para luchar contra el cambio climático que transforma el uso del territorio y perjudica a agricultores y ganaderos. Abogó por desarrollar “nuevas actividades económicas pero buscando el equilibrio entre conservación y aprovechamiento” y por apostar por “la bioeconomía, aprovechando los recursos agrícolas y energéticos”. Suárez-Quiñones resaltó la importancia de mantener “la acción política para que el aprovechamiento sostenible se mantenga en el futuro” y anunció que la Junta está trabajando en un “proyecto innovador que permitirá la integración de lo urbano y lo verde” y que aprobará también un “plan de restauración de los ecosistemas” coordinado con Europa.

La nueva PAC es otro de los desafíos de los que habló el consejero. “Esperamos que el Ministerio de Agricultura tenga a bien hacer ecoesquemas, recogiendo el modelo pactado por la comunidad con las cooperativas y las opas y que haya equilibrio con la PAC y no beneficie mucho a unos y poco a otros”, reiteró. Sánchez-Quiñones también fue muy claro sobre la postura de la Junta sobre el lobo: “Hay un importante desencuentro con el Ministerio de Transición Ecológica. En el norte del Duero la protección del lobo supone el riesgo de que desaparezca la ganadería extensiva y semiextensiva. No hay razones para la conservación. Es una razón ideológica en la que no estamos de acuerdo 11 comunidades. No deberían poner el boletín por delante sino que haya un escenario de diálogo y consenso previo”, recalcó.