Startup Olé se consolida: más de 160 emprendedores en busca de inversor

Con la participación de 165 emprendedores, en su octava edición, Startup Olé se ha consolidado como la gran cumbre mundial del emprendimiento. Desde empresas dedicadas al comercio electrónico a organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones de todo el país, pasando por negocios enfocados a la informática, la alimentación o la transcripción de reuniones, todo tipo iniciativas tienen cabida en esta feria destinada a la búsqueda de inversiones que financien el desarrollo de la idea innovadora, pero también a la creación de redes y el fomento de relaciones entre empresas que pueden ser complementarias.

Es el caso de una startup afincada en el Parque Científico de Salamanca dedicada a la mejora de hábitos de salud a partir de análisis de ADN. “Nos permite hacer contactos”, señalaba ayer Laura Clavaín. “Venimos para establecer relaciones comerciales”, reconocía José Antonio Cáceres, que hace dos años y medio montó una academia “online”. Más directa fue Victoria Estrada, que aseguró: “Buscamos inversores”. Su empresa, de origen español, se dedica a la venta de vinos “online” en Rumanía y nació en plena pandemia, aprovechando el cierre de los establecimientos donde se podían comprar ese tipo de productos.

¿Saben qué es el kit digital? En Startup Olé puede encontrar ayuda para solicitar estas subvenciones dirigidas a la digitalización de las pymes. Además, la empresa dedicada a este asunto realiza las web y las “mueve” a nivel de redes.

Muy curiosa es la propuesta de María Jara y sus socios que a partir de nanopartículas de hierro ofrece nuevos procedimientos para aumentar la producción de biogás o mejorar la depuración de aguas residuales.

“Aunque no consigas inversión, haces contactos para allanar el terreno”, comentaba Álvaro Arrescurrenaga, de Málaga, que apuesta por facilitar el trabajo a las empresas con una aplicación para elaborar resúmenes automáticos de las reuniones “online”.

También las organizaciones no gubernamentales tienen su hueco en el evento que convierte a Salamanca hasta mañana en gran capital mundial del emprendimiento tecnológico y la innovación. Los servicios tecnológicos digitales de Cruz Roja muestran en la Startup Olé los asistentes de voz y cómo se han convertido en aliados fundamentales para reducir la soledad no deseada. Como dicen los usuarios, son ellos quienes gobiernan la tecnología con la voz y no tienen que aprender cómo se usa un navegador”, destaca Carlos Capataz, director de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja. Con esa visión humanitaria, hay nuevas empresas destinadas a ayudar a las ONG a crear plataformas para recibir donaciones con total transparencia y otras destinadas a fabricar brazos con tecnología 3D.