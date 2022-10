SOS de la protectora Siempre Fiel con casi un centenar de animales a su cargo

La protectora salmantina Siempre Fiel, tras 11 años de lucha contra el abandono y el maltrato animal, se encuentra en una situación crítica de inminente cierre y arrastra una severa deuda con sus servicios veterinarios. Por eso empresas locales y particulares se vuelcan con el proyecto para conseguir salvarlo.

Esta situación que afrontan es la respuesta directa de un problema social y de responsabilidad ciudadana. Así lo asegura Andrea María Quintana, responsable de la protectora: “Hubo un aluvión de perros abandonados tras la COVID y las condiciones de salud de estos animales eran complicadas, muchos necesitaron operaciones, analíticas, pruebas y los gastos veterinarios de todo eso son brutales”.

A día de hoy se hacen cargo de 96 animales: “Antes los veterinarios nos fiaban y realizaban su trabajo, mientras nosotros íbamos pagando poco a poco, cuando podíamos”. Reconoce que ahora no pueden hacerlo. “Tenemos una deuda con ellos demás de 20.000 euros que estamos intentado saldar de todas las formas posibles”. Ante esta situación, Andrea es realista: “Si no solucionamos esto vamos a cerrar, tenemos que garantizar que podemos ayudar a los animales que necesitan asistencia”.

La responsable reconoce que antes de la COVID la situación económica de la protectora era sostenible. “Estábamos bien, teníamos gastos, pero también ingresos que los paliaban. Los animales que rescatábamos e interveníamos luego eran adoptados, por lo que el dinero invertido era recuperado enseguida y la protectora podía mantenerse”.

También habla sobre su posible quiebra con la voz temblorosa: “No hay día que no llore porque pienso que esto no puede estar pasando y ya no me imagino mi vida sin Siempre Fiel, lo único que anhelamos es seguir aquí”.

Asegura que hace una labor social muy importante por los animales de Salamanca. “Somos una protectora pequeña, pero trabajamos a tal nivel que es increíble”.

Además, reconoce que pertenecer a este proyecto es muy sacrificado, pero a la vez muy gratificante. “Yo tengo dos trabajos y saco tiempo de donde no lo tengo, me sacrifico y me quito de mucho y soy consciente, pero ver a los animales recuperados, cuidados y felices es lo que me hace seguir día a día, es la mejor recompensa”.

También asume que las ayudas particulares han disminuido: “La situación no es para nada propicia, hay gente que quiere ayudar pero por su situación tiene que priorizar”.