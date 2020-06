El original detalle de Soria para dar las gracias a Salamanca por su apoyo durante la pandemia

"Gracias Salamanca! “Nos vemos muy pronto”. Ése es el mensaje que se podrá ver desde mañana martes en la capital salmantina a través de una campaña que lleva a cabo el Ayuntamiento de Soria para dar las gracias a todos los municipios que en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus prestaron su apoyo para superar el enorme impacto de la enfermedad en esta provincia.

La campaña se podrá ver en distintos lugares de la geografía nacional, tras arrancar la semana pasada en Bilbao y continuar desde mañana martes, en Salamanca y Madrid, con grandes formatos y mensajes personalizados de agradecimiento y de un deseo de “volver a vernos”. El diseñador Alfonso Pérez Plaza, autor de la campaña, explicó en su presentación ante los medios que incluye “fondos de color que identifican los lugares, con un tono afectivo y sencillo para trasladar esa sensación de proximidad”, según explicó.

Yolanda Santos, concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, explica a LA GACETA que esta campaña “recoge el sentir de los ciudadanos de Soria que en un momento crítico recibimos gestos de solidaridad y ayuda. La gente se movilizó en redes sociales para dar las gracias, pero faltaba una respuesta institucional y de ahí surgió esta iniciativa”. La edil soriana explica que se trata de “lanzar una invitación de ida y vuelta. Al final, se trata de que nos visiten y que nosotros visitemos. Salamanca es una ciudad preciosa, a la que apetece ir y disfrutarla. Y del mismo modo, invitamos a los salmantinos a que vengan a Soria”, explica. De ahí los mensajes añadidos de #Nosvemospronto y #EligeSoria. Esta campaña se podrá ver en Bilbao, Madrid, Logroño y Asturias, lugares que, de una u otra forma, prestaron su ayuda al Hospital de Santa Bárbara de Soria en el momento más delicado de la pandemia.

En el caso de Salamanca, tres cardiólogos -Pedro Luis Sánchez, Eduardo Villacorta y David González- crearon una unidad de ventilación no invasiva para los pacientes COVID. Fueron once días de intenso trabajo, un tiempo en el que tuvieron que alojarse en una residencia de la Junta. Los especialistas del Hospital de Salamanca llegaron a Soria junto a otros 20 sanitarios del SAMUR de Madrid. Todo ello con el objetivo de evitar el ingreso de los pacientes en la UCI o retrasarlo en otros casos, gracias a la unidad de ventilación no invasiva, desarrollada a imagen y semejanza de la creada por la neumóloga Amparo Sánchez en el Hospital Clínico.

Eduardo Villacorta se muestra halagado con esta iniciativa lanzada desde Soria, aunque reconoce que “al final es nuestro trabajo. Es nuestra vocación como médicos, prestar ayuda y atención. El médico tiene que estar donde pueda ayudar y en nuestro caso, fue en Soria”. Además, explica que en todo momento han sentido el cariño y agradecimiento, “tanto de los pacientes, como de las instituciones”. De hecho, el alcalde de Soria ha enviado un cuadro con un monasterio de Soria como regalo a los sanitarios salmantinos, que prevén situar en el aula del servicio de cardiología. Además, la delegada territorial de la Junta ha continuado en contacto con el jefe de servicio, Pedro Luis Sánchez, así como la jefa de Medicina Interna del Hospital Santa Bárbara de Soria. “En todo momento han estado acompañándonos y mostrándonos su cariño”, añade Villacorta.

Ahora, Soria confía en que acciones como ésta sirvan para acercar más a dos provincias que forman parte de la misma Comunidad, pero a la vez se encuentran tan distantes: “Es verdad que existe esa sensación. Estamos en una esquina, en el norte, en una Comunidad tan grande... que al final estas cosas unen mucho. Nos acercan mucho”.