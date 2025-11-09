Soluciones pensadas para cada cliente

EÑE Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:25 Compartir

MH Estudio Inmobiliario Dirección Avenida de Portugal, 107. C. P. 37005 - Salamanca

Teléfono 699 21 54 66

Página web www.mhestudio.es

En un mercado inmobiliario donde la oferta escasea pero la demanda crece, contar con un profesional que entienda tus necesidades es esencial. Luis Morales, al frente de MH Estudio Inmobiliario, representa esa figura de confianza, joven y dinámica, con más de seis años de experiencia en el sector y una visión moderna del negocio.

Más que una inmobiliaria tradicional, MH Estudio Inmobiliario se define como un estudio integral de asesoramiento. «Nuestro trabajo no termina en la firma de un contrato de compraventa. Acompañamos al cliente en todo el proceso: administración, escrituras, herencias, notaría o fiscalidad», explica Morales. Esa atención completa y personalizada es la que marca la diferencia y genera confianza entre quienes buscan vender o comprar con seguridad.

La firma salmantina trabaja una cartera diversa de inmuebles, desde pisos y chalets hasta locales y edificios emblemáticos, tanto en Salamanca capital como en municipios como Santa Marta, Carbajosa o Ciudad Rodrigo. Además, prepara su entrada en el mercado de obra nueva de cara a 2026, consolidando su crecimiento.

Con una media de venta de apenas cuatro semanas, MH Estudio Inmobiliario destaca por su eficacia y su apuesta por la presencia digital, especialmente en redes como TikTok, donde ofrece un perfil elegante, cercano y con contenido constante para dar mayor visibilidad a sus propiedades.

Por todo ello, Luis Morales ofrece un trato directo, transparente y sincero, con el objetivo de que cada persona encuentre la mejor solución a su medida.