La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar La Consejería de Movilidad espera que esté operativa en un mes para poderla aplicar a la línea Salamanca-Zamora

La imposibilidad de poder reservar una plaza en el autobús hace que cada mañana decenas de viajeros no tengan claro si llegarán a tiempo a su trabajo o a clase. Es el problema que surgió con la gratuidad del transporte público implantado por la Junta en líneas como la de Salamanca-Zamora y que aún no se ha solventado, salvo en algunos servicios.

Desde el primer momento, Avanza sí ofrece la opción de reservar plaza hasta con cinco días de antelación tanto a través de la venta directa en las oficinas de la empresa y en los andenes (de 8 a 14 horas) como en el cajero automático ubicado en el hall de la estación de autobuses.

Precisamente para las líneas que no ofrecen esta posibilidad, la Junta de Castilla y León está trabajando en un sistema central de reservas, que, según fuentes de la Consejería de Movilidad, esperan que pueda estar operativo aproximadamente en un mes.

A través de esa nueva plataforma que está elaborando la administración autonómica para reservar plaza en las líneas incluidas en el sistema Buscyl, el departamento que dirige el consejero José Luis Sanz Merino pretende acabar con la incertidumbre de los usuarios habituales de las líneas cuyos autobuses van llenos a determinadas horas del día, de las que el ejemplo más evidente es el transporte entre Salamanca y Zamora. En esta línea, insisten desde Movilidad en que no está instalado todavía un sistema de reservas, como el del autobús a Valladolid, pero que «se están poniendo muchos refuerzos al haber subido la demanda».

Desde un primer momento, la Junta insistió en que había un acuerdo con la compañía para que se pusiesen más autobuses cuando fuese necesario, pero lo cierto es que esta solución no evitaba que, al quedarse sin plaza a una determinada hora, los viajeros llegaran tarde a sus lugares de trabajo o estudio. Fuentes de la Consejería insisten en que, tras el aumento inicial de la demanda en esta conexión desde que los viajes son gratuitos, se va estabilizando su uso. Desde la compañía concesionaria de la línea se remiten a la información facilitada desde la Consejería para la implantación del sistema de reservas que ofrezca una mayor previsión a los viajeros y acabe con las quejas de los usuarios habituales.