Los estudiantes Erasmus se resisten a quedarse en casa y no disfrutar de una estancia de movilidad internacional en la Universidad de Salamanca. A dos semanas del inicio del curso, el Servicio de Relaciones Internacionales de la institución académica salmantina tiene contabilizados 720 estudiantes Erasmus entrantes, es decir, alumnos procedentes de otras instituciones académicas europeas, son un 28% menos que hace un año, cuando superaron los 900, y apenas 40 más que hace dos meses.

Los datos reflejan la capacidad de atracción que la Universidad de Salamanca sigue teniendo entre los alumnos internacionales. Pese a que las cifras de contagios no dejan de subir, los estudiantes Erasmus mantienen la intención de viajar a Salamanca. De hecho ya han comenzado a llegar, aunque si la situación epidemiológica no mejora y tampoco se relajan las restricciones que sufre la ciudad, el vicerrector de Relaciones Internacionales, Efrem Yildiz, cree que lo más probable es que aumenten las cancelaciones en los próximos días. De hecho, esta semana el baile de cifras es constante, ya que no dejan de recibir llamadas y correos de los alumnos que, de forma mayoritaria, han optado por dejar la estancia para el segundo cuatrimestre. De los 720 Erasmus registrados a fecha de 16 de septiembre, solo 157 estarán todo el curso y 312 han pedido el segundo cuatrimestre, frente a los 251 que solicitaron el primero, muchos de los cuales están intentando cambiarse ahora.

En cuanto a los estudiantes que la Universidad de Salamanca envía como Erasmus a otros centros europeos, ahora mismo la cifra es de 459 alumnos, un 30% menos que el curso pasado, y llama la atención que más del 55% pidió pasar el curso entero fuera de España.

Del mismo modo, queda por ver qué sucederá con los universitarios del programa SICUE, una especie de Erasmus español que permite a los jóvenes disfrutar de estancias en otras universidades del país. Según los datos del Servicio de Becas, se han concedido 314 salidas este curso, casi un 20% menos que el pasado año, y se espera la llegada de un 13% menos de alumnos. Aún no hay datos de cancelaciones.