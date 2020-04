Solo para urgencias: “Fui a arreglar la calefacción a un matrimonio y acabamos llorando”

Y esa caída del volumen de trabajo ha llevado a la empresa a tomar una dura decisión. “ Han tenido que hacer un ERTE y la verdad es que se te rompe el corazón. A mí por suerte no me ha tocado pero hay compañeros a los que sí y llevaban aquí 25 años”, lamenta. “Esta situación ha generado mucha incertidumbre económica. Nadie sabe cómo va a acabar todo esto”, añade.

Eso sí, no todos son tan cercanos y el miedo al contagio hace que a muchos tan solo le vea unos segundos. “Ahora, al contrario de lo habitual, la gente nos abre la puerta, nos señala dónde está la caldera y se va al salón o a alguna habitación. No están tan encima de nosotros como de normal, que suelen estar pendiente de lo que hacemos y lo que no”.

De la misma forma, Daniel indica que al solventar la avería se muestran más agradecidos que nunca. “Fuimos a la casa de un matrimonio de unos 90 mayores porque se les había estropeado la calefacción. La verdad que el piso estaba frío y cuando arreglamos el problema se emocionaron muchísimo, llorando me daban las gracias y a mí se me cayó también alguna lágrima”.

En lo primero que pensó Daniel González cuando el Gobierno anunció el estado de alarme fue en el trabajo. Tiene 35 años, trabaja como electricista en Gonvi SL y asegura que los primeros días fueron un auténtico caos. “Tuvimos que ir llamando una a una a las empresas con las que trabajamos para informarnos de dónde podíamos ir y a dónde no”, cuenta.

En su caso, tanto él como su padre están especializados en electricidad de baja tensión, de manera que habitualmente prestan sus servicios en locales comerciales, obras nuevas, viviendas y naves. Después de las dos semanas de cese por la práctica del permiso retribuido recuperable para los trabajadores de actividades no esenciales, desde el pasado día 13 únicamente están permitidas las obras urgentes y aquellas en las que los trabajadores no interfieran con personas ajenas a la actividad, como pudieran ser los vecinos.

Precisamente ahí es donde se generan las dudas. “Hay mucha incertidumbre, la gente no tiene claro los casos en los que puede trabajar. Hay reformas que no hacemos porque no sabemos si entran dentro de las urgencias. Por ejemplo, alguien que no le hayan acabado la obra de su casa en Salamanca y por ello todos los días se tenga que ir a un pueblo que es donde tiene la segunda residencia. ¿Eso está permitido? Pues no sabemos”.

No obstante, Daniel mira esperanzador al futuro. “Creo que esto es solo un paréntesis. Cuando acabe todo tendremos que hacer todo lo que ahora no podemos y ha quedado pendiente”.