¿Solidaridad o ‘postureo’? La polémica en el Hospital de Salamanca

Casi a diario el Hospital de Salamanca recibe propuestas de personas o instituciones que se ofrecen para visitar a los niños hospitalizados y llevarles regalos, pero los permisos son estrictos. Este tipo de visitas tienen que estar dosificadas -para permitir el descanso del menor- y muy controladas -para no exponer al niño a posibles infecciones-.

La mayoría de las personas lo entienden, pero otras no lo asumen y montan en cólera. Consideran que “cuantas más visitas y regalos se lleven a los niños, mejor para ellos”.

El último ejemplo de estas polémicas estalló en Facebook y rápidamente se extendió a través de Whatsapp: un hombre denuncia “miserables intereses de mamoneo” por parte del Hospital de Salamanca y de una asociación a la que evita nombrar —se refiere a Pyfano— porque, según su versión, no le han dado facilidades para acceder a la zona de aislamiento para los niños con cáncer y llevarles regalos.

La intención -explica- era acudir en grupo con disfraces de Hulk, Spiderman, Frozen, etc y que los niños se pudieran hacer fotos con los héroes “todo bajo consejo y supervisión del Hospital y totalmente gratis”, recalca.

En su crítica insinúa que el Hospital y Pyfano no autorizan este tipo de visitas si no hay “de dónde chupar” o si “no se les deja que se pongan ellos la medalla”. La denuncia también cuenta con voces de apoyo en las redes. Personas que opinan que “cuanta más gente ayude en estas cosas, mucho mejor”.

El Hospital de Salamanca recibe semanalmente multitud de ofrecimientos de clubes deportivos, asociaciones culturales o personas anónimas que quieren realizar visitas o donaciones a los niños hospitalizados. Ayer mismo se recibieron tres ofrecimientos de personas que querían acudir disfrazadas a Pediatría para visitar a los menores hospitalizados.

“Todo eso se agradece, pero tenemos que medir muchos los tiempos, las zonas de visita, la situación de cada momento...”, explican. La mayoría de solicitudes se concentra en torno a la Navidad, pero es la época más delicada “porque son meses de bronquiolitis y hay que extremar las precauciones con los niños”.

Estas precauciones exigen, por ejemplo, que los regalos sean nuevos (no usados por otros niños) y que la gente no acceda con cualquier tipo de disfraz que pueda introducir bacterias en las habitaciones de niños inmunodeprimidos. “En ocasiones se les indica a estos voluntarios que pueden entregar sus regalos en dirección y que el Hospital ya se encargará de dosificarlos a lo largo del año, porque tenemos niños ingresados constantemente, no solo en Navidad”, apuntan. La respuesta que se encuentran muchas veces es que si no entran ellos en persona hasta donde están los niños no habrá regalo.

“Estamos hablando de niños con cáncer. Niños que están muy enfermos y muy débiles. No son monos con los que hacerse fotos. Necesitan descansar y un exhaustivo control de lo que entra en sus habitaciones”, añaden a título personal algunas de las personas que colaboran habitualmente con esta causa.

El pasado año se produjeron algunos desagradables capítulos con una agrupación de personas que también solicitaron visitar a los jóvenes hospitalizados para entregarles regalos. Desde la dirección del centro se les indicó que se recepcionarían sus regalos a la entrada del Hospital, pero bajo ningún concepto podrían entrar al ala de hospitalización pediátrica recién bajados de unas motos. Los visitantes se saltaron la prohibición y esgrimiendo “la ilusión de tener un detallito con los chicos”, llegaron hasta la zona de ingreso, poniendo en serio riesgo a los niños allí alojados.