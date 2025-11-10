Soledad y ansiedad: el rostro invisible de un centenar de universitarios salmantinos El servicio de atención psicológica de la Universidad de Salamanca ha registrado un incremento de la atención

Ángel Benito Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:53 Comenta Compartir

Cada mes, en torno a un centenar de estudiantes de la Universidad de Salamanca solicitan ayuda psicológica. Tras esas cifras se esconden jóvenes que comparten un mismo malestar: ansiedad, soledad y una sensación de desarraigo que se repite con frecuencia en los despachos de atención psicológica dentro del Servicio de Asuntos Sociales (SAS). «Cada año aumenta la demanda», explican desde el equipo. «De unos años a esta parte se han ido derribando barreras y tabúes respecto a la salud mental, y las peticiones de ayuda crecen año tras año».

Desde el primer minuto, las responsables del servicio insisten en diferenciar su labor de la asistencia clínica. «Es un servicio de atención psicológica, no de tratamientos, que son dos cuestiones muy distintas», señala la directora del servicio, María Ángeles Prieto. «Nosotros ayudamos, pero no podemos en ningún momento sustituir la atención del Sacyl ni de las entidades privadas ».

El modelo de la Universidad se basa en un acompañamiento limitado a ocho sesiones por estudiante y curso. «No se trata de hacer terapia, sino de ofrecer un espacio de escucha y orientación», añade Casandra Pablos, psicóloga del área. «Les arropamos durante esas dificultades y, cuando finaliza el proceso, se les ofrecen vías de acceso para continuar si lo necesitan». El objetivo, resume Prieto, es claro: «Impide que en muchas situaciones se desarrollen problemas serios de salud mental. La intervención psicosocial previene. Y eso también es curar».

El protocolo aprobado por la Universidad distingue tres grupos de atención. «Por un lado, los estudiantes que ya vienen con un diagnóstico previo; a ellos se les hace un seguimiento para evitar recaídas o abandono del tratamiento», explica la directora, que señala que esta unidad para el seguimiento de los estudiantes que ya tienen previamente un problema de salud mental es pionera en España. «Luego están quienes viven crisis imprevistas, como una ruptura, un fallecimiento o una situación de acoso; y finalmente los que no presentan diagnóstico, pero atraviesan un malestar emocional difuso», añade.

Entre todos ellos suman cerca de 100 solicitudes al mes, aunque no todos acuden finalmente. «Entre un 18 y un 20 % pide cita y luego no viene. Lo hemos puesto ya en la web: si no acuden, se limita. Hay que aprender a ser serios», aclara María Ángeles. «A veces llaman movidos por un impulso y, cuando llega el día, ya creen que el problema se ha pasado. Pero cada hueco que se pierde es una hora que podría haberse dedicado a quien realmente lo necesita. No somos una aspirina emocional».

La soledad aparece en toda la conversación como la gran causa de malestar seguida de la ansiedad junto a episodios de insomnio asociados a ambas, entre otros. «Resulta paradójico en una generación que vive tan conectada, porque precisamente son los jóvenes los que más se sienten solos». La invisibilidad de esta situación en los jóvenes se refleja especialmente en la atención psicológica que se presta desde el Servicio de Asuntos Sociales. La psicóloga apunta que «ese miedo a quedarse solos muchas veces les limita a la hora de tomar decisiones y les mantiene en círculos que pueden ser dañinos y afecta a su bienestar».

La directora coincide: «En el segundo semestre hay un repunte de temas relacionados con rupturas y relaciones personales. Sales de tu casa, haces nuevas amistades, y es fácil iniciar una relación con alguien de clase. Pero si se rompe y sigues viéndole cada día, en el mismo grupo la situación se complica».

También mencionan casos de estudiantes internacionales que llegan a Salamanca con dificultades de adaptación o incluso con estrés postraumático. «Hay alumnos de países en conflicto con realidades sociales muy duras», explica Prieto. «Y es lógico: cuando están allí, quizá ni se permiten sentirlo. Pero cuando vienen aquí, lejos de los suyos y en un entorno seguro, aparece ese bajón, esa imposibilidad hasta de levantarse de la cama». «Es algo que deberíamos estudiar más», añade. «En nuestra universidad, donde hay un porcentaje alto de estudiantes latinoamericanos, lo estamos viendo con frecuencia», incide.

Ampliar Equipo de psicólogas de la Universidad de Salamanca.

Una parte importante del trabajo se centra en la prevención. «Estamos haciendo talleres grupales todos los martes por la tarde, de cinco a seis», explica Casandra. «Ahora mismo tenemos tres sesiones sobre prevención de adicciones; también hemos trabajado la alimentación saludable y estamos preparando otros sobre sexualidad y relaciones».

Los talleres tienen un espacio fijo que han estrenado este año en el Edificio I+D+i (calle Espejo). Además, el SAS fomenta la participación y el voluntariado como herramienta de integración y ha incorporado la actividad presencial en Ávila y Zamora, donde han encontrado una elevada demanda. «Muchos estudiantes llegan sin conocer lo que ofrece la universidad», dice María Ángeles. «A veces solo van de clase a casa y se sienten aislados. Cuando descubren actividades o proyectos, reconstruyen redes y eso mejora su bienestar».

«Por ejemplo —añade—, si alguien se siente solo, podemos animarle a participar en un proyecto de voluntariado o en talleres intergeneracionales. O si detectamos una situación económica complicada, se gestiona una beca solidaria para evitar que abandone los estudios».

Las profesionales del servicio observan también un cambio cultural: una generación con baja tolerancia a la frustración y una tendencia a psiquiatrizar la vida cotidiana. «No todo lo que nos pasa es un problema de salud mental. Hay que aprender a vivir con los problemas», insisten.

Por eso, parte de su labor consiste en recordar a los estudiantes que tienen herramientas y fortalezas propias. «A veces no es cuestión de enseñarles estrategias nuevas, sino de hacerles ver que ya las tienen».

La responsable reclama que la salud mental de los estudiantes no puede recaer solo sobre la Universidad. Salamanca concentra una población flotante de más de 40.000 estudiantes entre ambas universidades, lo que supone una presión añadida a la sanidad pública. Muchos no están empadronados, y sus centros de salud de origen no pueden hacer seguimiento. «No podemos convertirnos en un centro sanitario, pero sí en un espacio que prevenga y acompañe».