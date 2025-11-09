El software salmantino que triunfa entre los cirujanos El Hospital de Salamanca, a través del servicio de Cirugía Torácica, lleva meses empleando el sistema Laia XR -de la empresa Arsoft-, que permite planificar las cirugías con imágenes 3D y en realidad aumentada del cuerpo del paciente

Javier Hernández Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

El Hospital de Salamanca viene utilizando a lo largo del año un novedoso software creado por la empresa salmantina Arsoft, que permite planificar cirugías con reconstrucciones 3D personalizadas del paciente.

Gracias al sistema LAIA XR, los especialistas de Cirugía Torácica -el servicio que ha empezado a utilizarlo- pueden «entrar» en el cuerpo del paciente antes de operar. No de forma figurada, sino literalmente: con un visor de realidad virtual o desde la misma pantalla de un ordenador, pueden recorrer la anatomía en tres dimensiones, examinar los vasos, los bronquios o la posición exacta de un tumor.

«Con las imágenes radiológicas del paciente —TAC o resonancias— las cargamos en el programa y, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, obtenemos una reconstrucción 3D de toda la anatomía», explica Marcelo Jiménez, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de Salamanca. «Eso nos permite planificar al detalle la cirugía y visualizar cada caso tanto en la pantalla del ordenador como, si lo necesitamos, en realidad aumentada con gafas especiales».

Jiménez y su equipo fueron de los primeros en probar la herramienta. «Empezamos colaborando con la empresa, haciendo revisiones y dándoles nuestro feedback. Pero al mismo tiempo ya la estábamos usando con nuestros pacientes», cuenta. «Hoy la utilizamos habitualmente. Una vez la pruebas, te das cuenta de lo útil que es.»

El software no solo sirve para tumores, aunque en ese campo es especialmente valioso. «En cirugía torácica es clave resecar la menor cantidad posible de pulmón, y para eso conocer la anatomía exacta de cada paciente es fundamental. Las variaciones anatómicas son más frecuentes de lo que pensamos, y aquí las ves con claridad antes de entrar al quirófano», señala el cirujano.

Antes, este tipo de reconstrucciones virtuales eran un proceso 'artesanal'. «Hace unos años usábamos programas libres que podías descargar, pero había que hacerlo todo a mano. Con paciencia, dedicándole casi una hora, podías reconstruir la anatomía. Ahora, con LAIA XR lo tienes listo en menos de un minuto. Es una ventaja enorme». El impacto es notable. «Lo importante es que ya no hay sorpresas. Ese momento de 'esto no me lo esperaba' en plena operación desaparece. El cirujano entra al quirófano más seguro, con todo previsto, y eso reduce complicaciones», resume Jiménez.

Aunque el uso de las gafas XR resulta especialmente útil en casos complejos, la mayoría de las veces trabajan con la visualización 3D en pantalla. «Las gafas son mucho más inmersivas, porque literalmente te metes dentro del paciente. Pero incluso sin ellas, la precisión que da el programa es impresionante.»

Arsoft lleva más de una década investigando en realidad aumentada, virtual y mixta. Su objetivo: hacer accesible la tecnología inmersiva a los profesionales sanitarios. Su software LAIA XR ya se ha probado con más de 2.000 pacientes y se está implantando en otros hospitales. «Queremos que la realidad virtual deje de ser tecnología del futuro y se convierta en una herramienta útil del presente. La capacidad para reducir los márgenes de error marca un antes y un después en la medicina moderna», sostiene Santiago González, CEO de la empresa.