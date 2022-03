Sobra ropa y faltan medicamentos en las donaciones de Salamanca a Ucrania

Mientras Anna y Natalia comienzan una nueva vida, la actividad en la nave del recinto ferial no cesa. “Necesitamos una furgoneta para mañana”. “Ese montón de ahí es todo ropa”. “Ayúdale tú a cargar”. Hombres y mujeres de todas las edades trabajan cada tarde sin cesar para clasificar todas y cada una de las cajas donadas por los salmantinos que irán a parar a Ucrania, una tarea que se está convirtiendo en todo un reto debido al alto coste que conlleva mandar la ayuda humanitaria hasta la frontera.

“Aproximadamente 5.000 euros. Es mucho dinero”, afirma Yuliia Shemelyak, portavoz de la asociación de ucranianos en Salamanca, quien junto a su marido Ivan se está encargando de organizar la iniciativa. “El problema que nos estamos encontrando es que no le podemos dar salida porque no encontramos transporte. Han salido ya cinco camiones y un montón de furgonetas de particulares que han cargado con lo que ha podido pero se necesita mucho más”, dice Yuliia, que estos días se encuentra completamente desbordada. “Algunos viajes se han hecho gracias a entidades que han colaborado y otros vehículos lo hemos pagado los propios ucranianos, que hemos puesto el dinero de nuestro bolsillo”. Por ello piden encarecidamente ayuda económica para poder hacer frente a los costes y que aquellos que vayan a realizar el viaje se pongan en contacto con la asociación a través del Facebook ‘No a la guerra Salamanca-Ucrania’.

En cuanto a los productos que más se necesitan, piden que la gente no ceda ropa, pues no se está recogiendo. Por el contrario, hacen falta alimentos no perecederos y medicamentos, como suero inyectable, glucosa, paracetamol inyectable, omeprazol, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, vendas, gasas, torniquetes, jeringas, vías, agujas... “Que no den cosas caducadas que nos hacen perder mucho tiempo”, dice una de las voluntarias. De la misma forma, piden que todo aquel que pueda entregue a la causa walkie talkies, linternas, móviles antiguos y cargadores y baterías externas.