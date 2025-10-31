Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varios jóvenes, bailando el pasado día 21 en la calle Toro. ADRIANMATHIAS_ EN TIKTOK

Cualquier sitio es bueno para bailar en Salamanca: la calle Toro se llena de ritmo con Chayanne

El músico callejero Adrián Mathias convirtió el pasado 21 de octubre la calle Toro en una pista de baile improvisada al ritmo de 'Bailando bachata'

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:13

Comenta

Lo que comenzó como una noche tranquila en la calle Toro, uno de los puntos más concurridos del centro de Salamanca, se transformó el pasado día 21 en una auténtica fiesta improvisada. Todo, gracias al talento del músico callejero y tiktoker peruano Adrián Mathias, que, acompañado de varios jóvenes, puso a bailar a todos al ritmo de 'Bailando bachata', de Chayanne.

@adrianmathias_ La vida se trata de eso… de momentos que se sienten, de risas que se comparten y de gente que se ama Y eso es mi prioridad al cantar 🙏 #viral #fyp #españa #salamanca #peruanosenelextranjero ♬ sonido original - @adrianmathias_

El espectáculo fue completamente espontáneo: transeúntes, curiosos y comerciantes se detuvieron para ver cómo la estrecha calle se convertía en una pista de baile llena de risas y energía. Los jóvenes no dudaron en dejarse llevar, moviendo las caderas al compás de la música, mientras Adrián Mathias tocaba y animaba el ambiente con su carisma.

El momento fue capturado en vídeo y publicado en las redes del artista, donde rápidamente se volvió viral. Hasta ahora, el clip ha acumulado casi 14.000 'Me gusta' y decenas de comentarios de usuarios que celebran la alegría y espontaneidad del encuentro. Algunos incluso señalaron que la coreografía improvisada era tan contagiosa que «ni el mismísimo Chayanne podría resistirse a unirse».

