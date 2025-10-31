Cualquier sitio es bueno para bailar en Salamanca: la calle Toro se llena de ritmo con Chayanne El músico callejero Adrián Mathias convirtió el pasado 21 de octubre la calle Toro en una pista de baile improvisada al ritmo de 'Bailando bachata'

Lo que comenzó como una noche tranquila en la calle Toro, uno de los puntos más concurridos del centro de Salamanca, se transformó el pasado día 21 en una auténtica fiesta improvisada. Todo, gracias al talento del músico callejero y tiktoker peruano Adrián Mathias, que, acompañado de varios jóvenes, puso a bailar a todos al ritmo de 'Bailando bachata', de Chayanne.

El espectáculo fue completamente espontáneo: transeúntes, curiosos y comerciantes se detuvieron para ver cómo la estrecha calle se convertía en una pista de baile llena de risas y energía. Los jóvenes no dudaron en dejarse llevar, moviendo las caderas al compás de la música, mientras Adrián Mathias tocaba y animaba el ambiente con su carisma.

El momento fue capturado en vídeo y publicado en las redes del artista, donde rápidamente se volvió viral. Hasta ahora, el clip ha acumulado casi 14.000 'Me gusta' y decenas de comentarios de usuarios que celebran la alegría y espontaneidad del encuentro. Algunos incluso señalaron que la coreografía improvisada era tan contagiosa que «ni el mismísimo Chayanne podría resistirse a unirse».