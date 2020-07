¿Sin Semana Santa en Salamanca en 2021? La Junta se “mentaliza” para otra suspensión

El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, José Adrián Cornejo, reconoció ayer que las cofradías están “mentalizadas” para otra suspensión, de la Semana Santa de 2021, por el coronavirus en caso de no haber todavía una vacuna y descartó organizar procesiones con aforo limitado de público y cofrades.

Durante la presentación de la revista Christus, Cornejo admitió que sería “inviable” rebajar la cifra de cofrades ya que la “práctica totalidad de los pasos se cargan a hombro y con menos hermanos no podrían con el paso”. Al igual que opinó el presidente de la Junta de Semana Santa, la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, aseguró que es inviable limitar el aforo de espectadores en una procesión en la vía pública. “Deseo y espero y rezamos para que la Semana Santa de 2021 sea una realidad, pero de no ser así, no se puede hacer otra cosa y hay que aceptarlo. No se puede limitar la asistencia de público en calle. Otra cosa será hacer actos en lugares cerrados con limitación de aforo”, agregó Cornejo.

El presidente de la Junta de Semana Santa volvió a confirmar que el periodista Paco Gómez será el pregonero si hay Pasión en 2021, ya que debido la pandemia este año no se pudo celebrar el tradicional acto previsto en el Liceo. “El mayor deseo de todos los cofrades y así se lo piden a todas sus imágenes en sus rezos es que la Semana Santa de Salamanca esté en la calle el año que viene”, agregó.

Cornejo, que también apura sus últimos momentos como presidente de esta entidad, no quiso hacer balance de su paso por la Junta de Semana Santa. “Los hermanos y cofrades son los que tienen que valorar los resultados. Yo he tratado de hacerlo lo mejor posible, he cometido errores infinitos, pero he puesto mi alma y corazón en defender la Semana Santa de Salamanca”, subrayó.

Cornejo destacó también el apoyo del Consistorio a todas las actividades de la Semana Santa. “El Ayuntamiento entiende que la Semana Santa no es una cuestión de cofrades, sino que es historia de la ciudad y no sólo apoya la semana de Pasión sino un sinfín de actividades a lo largo del año”, agregó. Una de ellas fue la presentación de la revista Christus que tuvo lugar ayer en el Teatro Liceo.