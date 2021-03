Sin reparto de laurel en las parroquias salmantinas este Domingo de Ramos

Las restricciones de la pandemia no evitarán esta Semana Santa que se abran los templos, pero sí condicionará gran parte de las celebraciones como hasta ahora eran conocidas. La primera de ellas se vivirá en el Domingo de Ramos. Una de las tradiciones más populares suele ser la entrega de los ramos de laurel al finalizar la eucaristía. La Diócesis de Salamanca recuerda, que tal y como recomienda la Conferencia Episcopal, no habrá entrega de los habituales ramos. El delegado de Pastoral, Policarpo Díaz, detalla las razones de evitar este reparto: “Los ramos se tocan, se reparten, la gente se amontona para recogerlos, y tal como se sitúan los ramos en el contexto del rito no tiene sentido”. Así, precisa que “no tiene sentido” la entrega sin la bendición y la procesión habitual con los ramos.