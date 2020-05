Sin Rastro hasta junio. Los vendedores ambulantes se sienten "discriminados"

Con la entrada en fase 1 se permite la instalación del 25% de los puestos habituales de los mercadillos siempre que se garantice el acceso a ellos de tan solo de un tercio del aforo y que se mantenga la distancia de seguridad evitando aglomeraciones. Con esas condiciones, los vendedores ambulantes se sienten discriminados por el Gobierno central respecto a otros sectores comerciales y no prevén la vuelta del Rastro, al menos, hasta principios de junio, según señala el presidente de la asociación, Abel Vázquez. Así, se lo comunicaron al Ayuntamiento de Salamanca hace unos días. “¿A quién le decimos que puede instalar el puesto y a quién no? ¿Cómo controlamos que no se produzcan aglomeraciones en un espacio público?”, se pregunta indignado por las restricciones que se les imponen en esta fase.

Si bien en el recinto de La Aldehuela no tienen problemas de espacio para aumentar la distancia entre los puestos, a los vendedores no les convence que se tenga que mantener a los potenciales clientes a dos metros de los productos, como se ha hecho ya en otras provincias.