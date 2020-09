La petición del Ayuntamiento de Salamanca a través del alcalde para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaboren en la vigilancia de personas que están en cuarentena no va a recibir respuesta, al menos a corto plazo. La Subdelegación del Gobierno está estudiando el protocolo que ha enviado la Junta para efectuar este tipo de intervenciones y asegura que hay puntos del documento que les generan dudas, aunque no concreta cuáles. Por lo tanto, la Policía Nacional sigue sin realizar este cometido ni lo hará en los próximos días en la ciudad o en Béjar, ni tampoco la Guardia Civil en otros municipios de la provincia.

El regidor de la ciudad, Carlos García Carbayo, insistió el pasado jueves en la necesidad de que el Estado, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se implique en el control de los pacientes que deben guardar cuarentena, una labor en la que el Ayuntamiento sí está colaborando desde hace semanas con la Junta para evitar que esas personas, que deben permanecer aisladas en su domicilio, salgan de él.

El alcalde recordó que se trata de una labor compleja, que requiere la participación de muchos efectivos, lo que supone un carga de trabajo importante para la Policía Local, que también debe garantizar otros servicios en la ciudad.

La Subdelegación del Gobierno asegura que la intención del Estado es participar en las tareas de vigilancia de los residentes en la ciudad que deben guardar cuarentena. No obstante, afirma que todavía está estudiando el protocolo que le ha enviado la Junta y que mismo mantuvieron una reunión con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para analizarlo.

Sin embargo, no avanza a partir de qué fecha los agentes empezarán a visitar domicilios, porque hay “flecos” del documento de los que dudan sobre su viabilidad, aunque no quiso entrar en el detalle de cuáles son los puntos que no les convencen de la guía.

Hasta que no aclaren esos “flecos”, la Policía Local de Salamanca, al igual que las de otros municipios salmantinos que dispongan de ella y colaboren con la Consejería de Sanidad, serán los únicos que apoyarán a la Junta para controlar a los pacientes en aislamiento. Una tarea ardua y de gran responsabilidad, ya que según Sanidad varias de estas personas han contribuido a la expansión de la enfermedad en la provincia y especialmente en la capital salmantina. No han respetado los días de cuarentena que deben guardar en casa, y como la mayoría de los infractores son asintomáticos, han salido a la calle y han hecho vida social, lo que ha provocado nuevos contagios. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que es imprescindible el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en coordinación con las policías locales, para controlar a los insumisos.