Sin fecha para las infraestructuras clave de Salamanca

El compromiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, fue que en 2020 la circunvalación de Salamanca se cerraría por el oeste con la construcción de un nuevo tramo de autovía que conectase la A-62 y la A-66, el denominado enlace de Buenos Aires para el que en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 —prorrogados hasta la actualidad— se consignaban más de 32 millones divididos en cuatro anualidades. A tres meses de que concluya el año, no solo no han comenzado las obras sino que se desconoce cuándo lo harán. De hecho, el Ministerio de Transportes respondió a este periódico que iba a “retomar la redacción del proyecto de mejora local del enlace de Buenos Aires, al que dotará de ramales más directos en dichos movimientos, respetando los condicionantes ambientales existentes”. Después de que las dos alternativas proyectadas para esta nueva conexión fuesen descartadas para proteger las pinturas y grabados rupestres de La Salud, aún no se ha puesto sobre la mesa una solución para ese peligroso “nudo” de carreteras.

Al margen estas infraestructuras pendientes de iniciar en la provincia de Salamanca, el diputado nacional del PP por esta provincia, José Antonio Bermúdez de Castro, denuncia que en este periodo de más de dos años con los presupuestos prorrogados, el Gobierno central no ha anunciado ningún proyecto nuevo para la provincia. Si bien es cierto que no es fácil incluir nuevas partidas de inversión que no estuviesen previstas desde la aprobación de los PGE, insiste en que, una vez que se van concluyendo actuaciones y quedan fondos sin asignar, podría destinarse a nuevas infraestructuras. Considera que el problema está en “la falta de voluntad política”, a la que también vincula el hecho de que Renfe aún no haya restablecido todas las frecuencias del Alvia Salamanca-Madrid que existían antes de la pandemia, así como la suspensión del tren-hotel Lusitania, sin visos de que esta conexión con Portugal se vaya a recuperar. “Esto que nos están haciendo es un desprecio y una marginación”, critica el parlamentario nacional.