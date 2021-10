Sin fecha para acabar con el limbo de los profesores técnicos de FP

Los tiempos de palacio van despacio. Bien lo saben los profesores técnicos de FP, que a principios de año se llevaron un sobresalto por la nueva exigencia que establecía la Lomloe: debían contar con un título universitario para seguir dando clase, además de pasar del grupo A2 al A1 de funcionarios. Meses de incertidumbre parecían acabar cuando la anterior ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional incluiría la creación de un nuevo cuerpo docente, denominado ‘Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional’, que estaría englobado en el grupo funcionarial A2 y que incluiría 10 especialidades.

Esa norma estaba previsto que se aprobara en junio. Sin embargo, por ahora no lo ha hecho y solo se conoce el borrador que, efectivamente, recoge la creación del nuevo cuerpo y el paso de un grupo a otro de los que tengan titulación universitaria, pero no desarrolla el proceso. Meses de espera e incertidumbre para los docentes afectados, que van a tener que seguir esperando más tiempo y sin una previsible fecha para conocer los pasos que han de dar y cuándo para seguir impartiendo clase. “Se encuentran en un limbo. Todavía no hay nada concreto. Este Gobierno se ha acostumbrado a lanzar una idea, para luego paralizarla o incluso tomar la decisión contraria”, critica Federico Martín, presidente provincial de CSIF.