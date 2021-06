Sin ayudas por cumplir con los proveedores

A Jorge nunca se le pasó por la cabeza dejar de pagar a sus proveedores cuando las restricciones por la covid le obligaron a cerrar sus negocios, de hostelería por un lado y de prestación de servicios al sector por otro. Aunque de la noche a la mañana dejó de tener actividad y la facturación se redujo prácticamente a cero, nunca se planteó en dejar de cumplir. Este hecho le puede dejar fuera de las ayudas directas del Gobierno, aunque para afrontar estas facturas tuvo que endeudarse. “Si yo no les hubiese pagado ahora no estaría en este jaleo”, subraya en relación a que ha tenido que pedir un crédito ICO para abonar las facturas de los gastos fijos, así como para cumplir con las distribuidoras de bebidas y otras materias primas.

“Las condiciones no son justas. Dejan fuera a los que cumplen sin tener en cuenta el esfuerzo que les ha supuesto”, señala el empresario. “Yo les he podido pagar porque he pedido un ICO, además de tener que solicitar que me aplacen los impuestos tanto de la Agencia Tributaria como de la Seguridad Social”. Su situación económica le permitió obtener el préstamo, pero hace hincapié en que no todos los autónomos y pequeños empresarios como han tenido esta posibilidad. “Hay gente que ni ha tenido la opción de obtener el ICO porque no cumplían los requisitos. Dejarles fuera también de esta ayuda me parece injusto, porque tira por tierra al que no ha podido pagar sus deudas de ninguna manera”.