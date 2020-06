‘Simpa’ en un restaurante de Salamanca con una merienda para 12 personas

En un momento dramático para la hostelería por la crisis del coronavirus, un restaurante salmantino ha recibido además un varapalo en forma de ‘simpa’. 208,10 euros sin pagar correspondientes a una merienda en la que participaron 12 personas el pasado 11 de junio. El restaurante Grana y Oro, ubicado junto al estadio Helmántico en Villares de la Reina, ha hecho esta denuncia a través de las redes sociales y su mensaje se ha viralizado. La indignación que ha provocado este comportamiento ha hecho que se comparta más de 1.300 veces en Facebook y lo hayan visualizado más de 83.000 personas.

Uno de los dueños del restaurante, Daniel Asensio, ha relatado a LA GACETA lo sucedido. “Este hombre se puso en contacto con el restaurante para reservar tres habitaciones en nuestro alojamiento y una merienda. Me preguntó que si podía pagar a la semana siguiente y le dije que no. Eso lo puedo demostrar porque existe una conversación de WhatsApp. Llegaron aquí, las habitaciones las pagaron porque las cobramos siempre por adelantado y estuvieron merendando y tomando unas copas. Por la mañana cuando bajó, le dijo a mi hermano que había quedado conmigo en que me pagaría esta tarde. Por supuesto era mentira. Y desde entonces no ha vuelto”, afirma.

Daniel Asensio ha hablado en varias ocasiones con el autor del ‘simpa’ y le he asegurado que pagaría, pero no lo ha hecho. Este hombre es conocido dentro del mundo taurino de Salamanca y precisamente a la merienda asistieron personas del toreo charro. “Muchos de ellos se han ofrecido a pagar la deuda, pero no voy a cobrársela porque ellos no tienen ninguna culpa”, afirma. El propietario del restaurante afirma que el autor del ‘simpa’ había organizado un tentadero televisado ese mismo día en una ganadería salmantina.

Daniel Asensio no tiene esperanzas en cobrar esta deuda, pero su intención al difundir el ‘simpa’ es que se conozca “qué tipo de persona” es el moroso. Esta situación es más indignante si tenemos en cuenta que el restaurante donde sucedieron los hechos contrató a una persona para ofrecer este servicio y ha reabierto hace unas semanas después de permanecer cerrado como el resto por la crisis de la COVID-19.