Silvia, la salmantina que superó un linfoma gracias a una terapia CAR-T tras fallar la quimio

Silvia García está ‘curada’ de un complicado linfoma no Hodgkin difuso de célula grande gracias a un CAR-T.

–Empezando desde el inicio. ¿Cómo empieza la enfermedad?

–Empieza notando cansancio. Luego noto que al despertar tengo la cara hinchada, que me cuesta respirar al agacharme... Llega un día que me levanto de la cama con la cara casi deformada. Los compañeros del trabajo me empujan a ir a Urgencias y ya me ven una masa de 13x10 centímetros que me oprime el corazón. Me quedo ingresada y me lo cuentan todo: es un linfoma y necesito quimioterapia. Ahí es cuando te haces preguntas. Recuerdo que una de las primeras que hice fue si se me iba a caer el pelo. Por supuesto, fue un sí.

–Antes de llegar al CAR-T probáis distintos tratamientos.

–Recibí seis ciclos de quimio y para mi fue un drama porque coincidía con el cumpleaños de mi hija, yo no estaba allí... Lo cierto es que los ciclos fueron bastante bien, pero no lo suficiente. Me quedó un linfoma de apenas un centímetro y se decide darme radioterapia, pero desde noviembre a enero el linfoma vuelve a crecer a cinco centímetros. Probamos otra línea de tratamiento con dos ciclos más potentes, pero lo paso fatal. Me pongo malísima y, encima, el linfoma se hace resistente a la quimioterapia.

–Es entonces cuando le hablan del nuevo tratamiento.

–Los médicos siempre te dan esperanzas de que si no es un tratamiento será otro y que si no, pasarás a los ensayos. A mí las células para fabricar el CAR-T me las sacan en febrero de 2020 y las mandan a Estados Unidos para transformarlas, pero de repente surge la pandemia. De la noche a la mañana el país se para y me dicen que se cancela mi tratamiento porque nos van a confinar. El mío iba a ser el 7 de abril, pero me explican que no me lo pueden hacer porque para meterme el fármaco me tienen que dejar a cero de defensas y, por lo tanto, el COVID no puede ni rozarme. Las células que te meten pueden provocar inflamación y debes estar controlada al máximo. La verdad es que prefería ni leer los posibles efectos secundarios porque daban miedo. Para colmo, mientras espero a que la situación mejore me sale un linfoma subcutáneo por debajo de la clavícula y necesito otro tratamiento puente. Me dieron inmunoterapia y me funcionó bien. Cuando salimos del confinamiento me dicen que hay un alto riesgo de COVID en los hospitales, pero que tengo que recibir el CAR-T como sea.