El silencio y el detalle cobran vida en la obra de María Luisa Pareja

El Casino de Salamanca acogió este viernes 31 de octubre la inauguración de la exposición 'La luz sobre el celemín', una muestra de la artista María Luisa Pareja Corzo que reúne veintiséis obras en la Sala de Exposiciones del Palacio de Figueroa. La presentación contó con la presencia del presidente del Casino, Pedro Méndez, del comisario de la muestra Chema Sánchez, del escritor y etnógrafo Antonio Cea, y de la propia autora, que se mostró emocionada ante su primera exposición individual en la ciudad.

Pedro Méndez destacó la continuidad de la programación cultural del Casino y el valor de acoger propuestas tan singulares como la de Pareja Corzo. «De las funciones que tengo como presidente, una de las más gratas es inaugurar cada mes una exposición de pintura o escultura. Llevamos cuatro años sin interrupción y ya tenemos programadas muestras hasta mayo. Es una satisfacción que hoy sea el turno de María Luisa Pareja, cuya obra me ha agradado mucho por su originalidad y variedad de temas», señaló.

El comisario Chema Sánchez subrayó la calidad técnica y la sensibilidad de la artista, a quien definió como: «Una creadora de vocación tardía que se ha prodigado muy poco, pero cuya obra sorprende por su sutileza y dominio del dibujo». Sánchez añadió: «Sus cuadros, de temática muy variada, introducen al espectador en un universo de sensibilidad y misterio. Las exposiciones no deben ser motivo de lecciones magistrales, sino de disfrute, y esta muestra lo logra plenamente».

Por su parte, Antonio Cea, amigo e impulsor de la exposición, resaltó el vínculo personal de la autora con el edificio y su entorno. «Hoy María Luisa se estrena oficialmente como pintora ante el público salmantino, en este palacio cargado de historia y significado femenino. Su pintura, elaborada y delicada, alcanza un realismo mágico a través de sabiamente administradas veladuras. Es un arte que nace del tesón y la voluntad de una creadora que ha sabido mantener viva su pasión», afirmó. Cea recordó además la figura de 'la bella Dámaris', el rostro femenino que preside uno de los medallones del Palacio de Figueroa, motivo que la artista ha reinterpretado en una de las piezas centrales de la muestra.

Visiblemente emocionada, María Luisa Pareja Corzo agradeció al Casino la oportunidad de exponer su trabajo en un espacio tan emblemático: «Esta es una oportunidad que no esperaba recibir a mi edad. Gracias al Casino por cederme esta sala tan coqueta, donde creo que mis cuadros lucen especialmente bien. Pinto desde hace veinte años, los diez primeros de aprendizaje y los últimos buscando mi propio lenguaje. En esta exposición hay mucha variedad, pero también un hilo común: el detalle, el dibujo y los rostros que me inspiran», expresó. La artista destacó además que entre sus obras predominan los retratos y los rostros, muchos inspirados en esculturas y figuras arquitectónicas de Salamanca, además de composiciones centradas en pequeños detalles cotidianos.

La exposición podrá visitarse hasta el 23 de noviembre de 2025 en la Sala de Exposiciones del Palacio de Figueroa, sede del Casino de Salamanca, en la calle Zamora. El horario de visita es de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00.

