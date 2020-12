El ministerio de Trabajo está diseñando un plan con incentivos para que los profesionales sanitarios que han emigrado al extranjero regresen a España con un puesto indefinido o emprendimiento por cuenta propia, pero el problema en Salamanca no es la emigración a otros países de los profesionales sanitarios, sino que la clave es la marcha de enfermeras y médicos a otras comunidades autónomas.

Este año el 28% de los nuevos miembros del Colegio de Enfermería de Salamanca, unas 40 personas, han emigrado a otras regiones y países. La cifra ha bajado respecto al año 2016 (dato anterior que maneja la presidenta del Colegio de Enfermería, Mª José García Romo) cuando eran un 43% de los 140 nuevos colegiados, sumando los graduados de la Universidad de Salamanca y de la Pontificia.

“Los profesionales se van por las condiciones laborales y las retribuciones salariales. No se pueden hacer contratos por meses, semanas e incluso días”, denuncia María José García Romo y hace hincapié en que “la ratio de enfermeras en España es muy baja, de 5,6, y baja a 4,4 en Castilla y León, sobre una media en Europa de 8,4. Ha quedado demostrado este año que necesitamos más profesionales”, incide María José García Romo y lamenta que España está a la cola solo por delante de Grecia, Chipre, Letonia y Lituania, mientras que en los países nórdicos la ratio es de 13,6.

En el caso de los médicos, el punto de partida es la gran cantidad de estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas. Cada año, andaluces, extremeños y canarios copan la mitad de las plazas del grado en Medicina debido a que en sus comunidades la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) es menos exigente, lo que les permite obtener puntuaciones muy altas. Cuando estos jóvenes acaban la carrera en su gran mayoría tratan de acercarse a sus lugares de origen.

Pero también entre los médicos un factor en contra para su permanencia en Salamanca y Castilla y León son los contratos laborales temporales. “Bienvenida sea la iniciativa del Gobierno para repatriar a los médicos, lo único que creo que es una medida difícil de hacer porque pasa por una cuestión que llevamos muchos años diciendo: que los presupuestos de la Sanidad pública están infradotados, habría que dedicar un mayor porcentaje del Producto Interior Bruto a la Salud Pública”, apunta Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, e insiste en que “para que los médicos no se vayan hay que ofrecerles un contrato fijo y en las condiciones laborales adecuadas. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los médicos no se marcharían si se les ofrecieran contratos que no fueran por semanas o por meses, y luego también salarios acordes a la media de la Unión Europea, porque estamos a la cola”. Al respecto, Santa Cruz denuncia que hay médicos que llevan años con contratos de meses, que se les renueva unos días antes de que acaben.

Por otra parte, aunque existe un gran movimiento de facultativos a otras comunidades, lo que dificulta en ocasiones que se ocupen determinadas plazas de MIR, el número de médicos que se marchan al extranjero es muy reducido. Según los datos del Colegio de Médicos, solo 18 médicos han solicitado este año el certificado de idoneidad profesional, que es el documento que los profesionales necesitan para poder trabajar en el extranjero, y solo en 10 casos sigue activo, es decir, continúan desarrollando su labor en otro país. Es verdad que la cifra es superior a la del año anterior en más de un 28%, pero lo cierto es que no ha sufrido grandes variaciones a lo largo de los últimos cinco años. En concreto, entre 2015 y 2020 un total de 105 médicos han solicitado el documento, siendo más de la mitad extranjeros que probablemente retornan a sus países.

Más elevadas son las cifras de certificados, puesto que una misma persona puede solicitar varios, ya que su validez caduca en tres meses. Al respecto, este año han sido 51 los certificados, que son el doble que el pasado año y doce veces más que hace dos años, aunque en 2017 también se expidieron por encima de los 50, en concreto, 53. A nivel de toda España, el pasado año 2.500 médicos solicitaron 4.100 certificados, en el 65% de los casos para salir a trabajar fuera de España, ya que se pueden pedir para estudios u otras colaboraciones.